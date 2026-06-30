【ロサンゼルス＝平地一紀】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２８日（日本時間２９日）の決勝トーナメント１回戦で初進出のカナダ（世界ランキング３０位）が南アフリカ（同６０位）を１―０で破った。

今大会は過去最多の４８チームが参加し、決勝トーナメントは３２チームで行われる。

（世界ランキングは１１日時点）

共催国カナダが劇的な決勝点で１６強に一番乗り。序盤から優勢に進めながら、ＣＫなどの好機を決めきれなかったが、後半追加タイムにエウスタキオがゴールを挙げた。堅守速攻に徹した南アフリカはモコエナらが果敢にゴールを狙ったが、得点できなかった。

カナダ１―０南アフリカ

ビッグチャンスを仕留めきれないまま、後半追加タイムに突入。もやもやを晴らす決勝ゴールでカナダが初の１６強に進むと、ベンチの選手やスタッフが次々とピッチに飛び出した。

南アフリカの守備を、こじ開けた。７５分、負傷明けだったバイエルン・ミュンヘン（独）のデービスを今大会初投入。左サイドからたびたび突破を試み、相手を崩しにかかった。実を結んだのは、延長戦に入る直前だ。ポルトガルの年代別代表歴を持つエウスタキオが相手のクリアボールを収めてゴール左にたたき込み、「勝利に値したのは我々」と誇らしげに言った。

ライプチヒ（独）やザルツブルク（オーストリア）で指揮を執ったマーシュ監督の下、ハイプレスを仕掛け、奪ったら即ゴールに迫る戦いを磨いてきた。「今日は精神面の強さを見せられた。ゲームプラン通りに運び、最後は決めることができた」とジョンストンは満足そう。引いた相手にじれることなく勝ちきる、新たな強さも見えた。

過去２回のＷ杯で１勝も挙げられていなかったアイスホッケー大国が、一戦ごとにサッカーで国民をわかせている。エウスタキオは「歴史を作ったとはいえ、もっと大きな試合が控えている」と語った。オランダ―モロッコ戦の勝者とぶつかる次戦も、恐れはない。（平地一紀）

南ア粘り及ばず

劣勢を耐え、カウンターで勝機をうかがった南アフリカ。会場の大半を占めたカナダサポーターから自陣でのボール回しにブーイングが飛んでも、粘り強く戦った。自国開催の２０１０年は、開催国で初めてとなる１次リーグ敗退。今回は、ベルギー人のブロース監督の下、初の決勝トーナメント進出を果たした。守護神のウィリアムズは、「こうしたハイレベルの経験から学び、また国全体で取り組んでいかないといけない」と充実の大会を総括した。