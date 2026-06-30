元SKE48でタレントの桑原みずき（34）が6月26日、Xを更新。プロレスラーのSANADA（38）との結婚を電撃発表し、ほほ笑ましい夫婦ショットを公開した。

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「【ご報告】」というコメントと共に投稿された写真は、ブルージーンズに黄色のトップスを合わせた桑原と、金髪姿のSANADAが愛犬たちと寄り添う2ショットだ。青空と広い芝生の上にしゃがみこんだ桑原は、「この度、私は、SANADA選手と結婚しました！」と自然体の笑顔で幸せいっぱいの報告をしている。

桑原とSANADAは、フジテレビ系バラエティ番組『坂上どうぶつ王国』で共演しており、同日放送の番組内で結婚発表とそれまでの経緯を明かしていた。

【画像】プロレスラー・SANADAとの結婚を発表した桑原みずき（画像は桑原みずきのXより引用）

この投稿には、お笑いコンビ・安田大サーカスのクロちゃんが「あーん、ズルいしんよー！」と即反応。また、Xユーザーから「ご結婚おめでとうございます」「ビッグカップル」「まじで！？」「えええええっ びっくり通り越して脳停止するわ」「予想してなかったカップルでビックリ！！」「好きな人同士が一緒になってくれるのはエモいな～」「SANADA優しい顔！」「末永くお幸せに」といった祝福と驚きのコメントが殺到している。