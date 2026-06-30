「彼らは日本の奇妙なほどの消極的な姿勢に助けられた」日本があと一歩まで追い詰めるもブラジルに敗れた理由を英メディア指摘　「あまりに早く引いてしまい…」「相手にプレッシャーをかけるスキを与えてしまった」【W杯】

日本はブラジルに先制するもアディショナルタイムで逆転を許した(C)Getty Images

現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦、日本代表はブラジルと対戦。1−2で敗れ、ラウンド・オブ32で終了した。

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日本は29分にMF佐野海舟がペナルティーエリア手前からミドルシュートを決め、価値ある先制点。しかしその後56分にブラジル、カゼミーロにヘッドで押し込まれ1−1の同点とされた。

その後、1−1のまま進み、延長戦も見えてきた中、後半アディショナルタイム5分にマルティネッリに決められ1−2と逆転を許す。延長戦まで残りあと一分の悲劇。直後に非情の長いホイッスルが鳴り響いた。

理想的な試合運びを見せた前半だったが、後半はブラジルが開始とともにFWのエンドリッキを投入するなど勝負を決めにきた。

守備をより固めた日本の陣容に対し、ブラジルは左右にボールを散らし揺さぶりをかけてくるなど、粘り強く戦ったが、最後に力尽きた。

イギリスのオンライン新聞『The Independent』でもこの試合内容を振り返っている。

ハーフタイムの時点で日本の1点リード「このまま敗れればブラジルにとって史上最悪のW杯として記憶される恐れがあった」としながら、「2つの選手交代が、起爆剤のような役割を果たした」とした。「ハーフタイムにルーカス・パケタに代えてエンドリックを投入し、攻撃の脅威を増大させたこと マテウス・クーニャに代えてマルティネッリを送り込んだことである」と主張。