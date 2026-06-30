◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本1―2ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

サッカー元日本代表の田中マルクス闘莉王氏（45）が30日、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表（FIFAランク17位）―ブラジル（同5位）を中継するNHK BSにスタジオ解説として出演し、森保一監督（57）の去就に言及した。

日本は1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退。02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の壁を破れなかった。

試合後の会見で森保監督は「私の去就はまだ何も決まっていません」と話したが、日本サッカー協会は2期8年の長期政権で世界に通用するチームを作り上げた手腕を高く評価。今後の検証次第では3期目オファーを出す可能性がある。

闘莉王氏は「8年間の戦いっていうのは素晴らしいものがあるし、今日はもう少しベンチワークがうまくいっていればもしかして勝てたかもしれないんですが、森保さん続投でいいんじゃないですか」とコメント。

指揮官について「人間としても素晴らしい人ですからみんな付いていくんですね」と人柄に触れ、リーダーシップと求心力を高く評価した。