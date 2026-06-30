採用と定着を両立する組織づくりが学べる！ 「みーつけあエージェント」×PERSOL Global Workforce 無料オンラインセミナー

記事ポイント 2026年6月30日15:00〜Zoomウェビナー無料開催介護現場支援の実践知見から採用・定着を解説外国人材の採用手法と定着戦略を紹介 2026年6月30日15:00〜Zoomウェビナー無料開催介護現場支援の実践知見から採用・定着を解説外国人材の採用手法と定着戦略を紹介

パーソルイノベーションの介護業界特化人材紹介サービス『みーつけあエージェント』とPERSOL Global Workforceは、2026年6月30日(火)に無料オンラインセミナーを開催します。

セミナーでは、「採用できても定着しない」「そもそも応募が集まらない」という介護現場の声に向き合い、採用と定着を両立するための実践的なポイントを解説。

外国人材の採用市場の状況や採用手法・流れについて、具体的な戦略と事例を交えた内容も取り上げます。

外国人材の採用市場の状況や採用手法・流れについて、具体的な戦略と事例を交えた内容も紹介されます。

「みーつけあエージェント」×PERSOL Global Workforce 無料オンラインセミナー

開催日時：2026年6月30日(火) 15:00〜16:00会場：オンライン(Zoomウェビナー)参加費：無料定員：定員に達し次第締め切り

『みーつけあエージェント』は、パーソルイノベーションが2023年に提供を開始した介護業界特化の人材紹介サービスです。

介護職を求める求職者と介護事業所のマッチングを支援しており、特別養護老人ホームや訪問介護事業所など幅広い施設形態を対象としています。

セミナーのテーマは「『はたらきたい』『はたらき続けたい』と思われる組織づくり」で、採用と定着を両立するための実践的なポイントが解説されます。

求職者から選ばれる理由となる理念の言語化や組織内への浸透、魅力を的確に伝える採用手法、入社後の定着を見据えた組織運営の工夫が、『みーつけあエージェント』が現場支援の中で培ってきた知見をもとに紹介されます。

「人材を確保する」だけでなく、「選ばれ続ける介護事業所になるためには何が必要か」という問いに向き合う形です。

現場での課題解決経験から導かれた再現性の高い内容となっており、介護事業所の経営者・管理者・採用担当者が明日から活用できるヒントが満載です。

外国人材の活用については、PERSOL Global Workforceから直近の外国人採用市場の状況や採用方法・流れが紹介されます。

在留資格「特定技能」人材および在留資格「技術・人文知識・国際業務」人材を対象に、育成・紹介から定着支援まですべての過程をカバーするサービス概要も含まれます。

既存の日本人職員と外国人材との組み合わせで人材不足を解決し、持続可能な組織づくりを実現するための具体的な戦略と事例も取り上げられています。

PERSOL Global Workforce 佐藤大介氏

PERSOL Global Workforceの事業本部営業部長。

2005年にテンプスタッフ(現パーソルテンプスタッフ)でキャリアをスタートし、人材派遣・人材紹介・BPOなど国内総合人材ビジネスの営業に従事してきました。

2014年にPERSOL INDONESIAにグループマネージャーとして着任し、現地進出日系企業への人材支援や現地法人の立ち上げ、VISA取得支援、人事労務コンサルティングを手がけました。

2016年にはAPACでの経営統合に合わせ、KELLY Services INDONESIAとのJV推進にも中心メンバーとして携わり、日系企業と欧米企業の異文化統合に尽力。

現地での豊富な経験を持ちます。

帰国後はパーソルテンプスタッフにて情報セキュリティ、事業継続計画、BPO事業のリスク管理など新たな体制構築に従事し、2024年より現職の営業部長に就任しています。

パーソルイノベーション 村越康賢氏

ヘルパー2級(訪問介護員2級養成研修課程)および社会福祉主事任用資格を保有し、訪問介護事業所や知的障がい者支援施設での現場経験を持ちます。

その後、HR・人材業界にて法人営業、新規事業開発、プロダクト推進など幅広い領域に従事してきました。

医療・介護・福祉領域の専門職向け求人メディアや人材紹介サービスにおいて、法人営業・事業推進・サービス企画を通じた採用課題の解決支援に長く携わりました。

HRテック・DX領域ではソリューション営業やプロダクトマーケティングマネージャーとして新規プロダクトの企画・立ち上げも主導し、専門職向け求人メディアのカスタマーサクセス部門の統括も担当しています。

現在はパーソルイノベーションのエージェント事業部 特別法人営業ユニットにて、営業企画や施策推進、サービス拡大に向けた取り組みを担当しています。

介護現場での実務経験とHR業界の知見を兼ね備えた登壇者です。

採用と定着を両立するための実践的な知見と、外国人材活用の具体的な戦略が一度に学べるセミナーです。

介護現場で培った再現性の高い内容が、人材課題の解決に向けた具体的なアクションにつながります。

「みーつけあエージェント」×PERSOL Global Workforce 無料オンラインセミナーの紹介でした。

よくある質問

Q. セミナーの参加費はいくらですか？

A. 参加費は無料です。

Zoomウェビナー形式での開催となっており、定員に達し次第、申し込みは締め切られます。

Q. セミナーではどのような内容が解説されますか？

A. 求職者から選ばれる理由となる理念の言語化や採用手法、入社後の定着を見据えた組織運営の工夫が解説されます。

外国人材の採用市場の状況や採用方法・流れ、持続可能な組織づくりの戦略と事例も紹介。

参加者がすぐに活用できる企画です。

Q. セミナーの対象者はどのような方ですか？

A. 介護事業所の経営者・管理者・採用担当者を対象としたものです。

人材不足や採用・定着の課題に向き合う方に向け、明日から活用できるヒントが提供されます。

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