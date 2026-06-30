高嶋ちさ子の親友、“6LDDKKSS”の大豪邸を公開 自宅は「ビバリーヒルズ」
テレビ朝日系では30日午後7時から『プラチナファミリー＆火曜の良純孝太郎 合体SP』を放送する（※一部地域を除く）。『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』パートでは、高嶋ちさ子がセレブな友人に会いにアメリカ・ロサンゼルスへ向かう。
【写真】広すぎる！伝統を守る約3000坪の大豪邸
最初に高嶋が訪れたのは、ビバリーヒルズにある親友の自宅。その親友は、創立92年、21万人以上の卒業生を輩出してきた専門学校の校長。祖母は日本にパーマ技術を広めた美容界のパイオニアとして知られている。アメリカで生まれ育った彼女は、12歳で来日。日本語も分からない中で、若くして校長に就任した。以降、美容師としての技術に加え、ネイルや着付けまで幅広い“美”を学べるようにカリキュラムを改革。現在は、ビバリーヒルズの人気美容室やハリウッドの特殊メイク現場での海外研修も行い、生徒たちの活躍の場を世界へ広げている。さらに南カリフォルニア大学では、浴衣の着付けを通じて、日本文化を伝える授業も実施。美容の枠を超え、日本の美と心を世界へ届け続けている。
そんな彼女の自宅は、6LDDKKSSという驚きの間取りを誇る大豪邸。広々としたリビングやゆったりとしたダイニングが印象的で、ちさ子も宿泊したことがあるゲストルームには専用のリビングまで完備。室内には信楽焼の置物や着物など和の品も大切に置かれ、アメリカらしい開放感の中に、日本文化への深い愛情がにじむ住まい。
高嶋と彼女は、子ども同士が同じ幼稚園に通っていたことをきっかけに出会い、やがて家族ぐるみで行き来するほどの親しい関係へと発展。日常の何気ないやり取りを重ねる中で信頼を深めていった2人は、子どもが留学した際には彼女が親身にサポートするなど、互いに支え合う存在に。プライベートでも何度も一緒に旅行を楽しむなど、その絆は年々強まっているそう。
アメリカで生まれ育ちながら、日本語も分からないまま美容の世界へ飛び込み、重責を背負いながら歩んできた道のりも明らかになる。
さらに、高嶋は友人の紹介で、夫とともにヘルスケア関連ビジネスを立ち上げ、世界で親しまれるブランドを育ててきた田中尚子さんの大豪邸へ。ロサンゼルス屈指の高級住宅地にある2階建て8LLDKの邸内には、大きな暖炉を備えたリビング、サウナ室、ゲストルーム、そして空気圧で上下するバキューム型エレベーターまで完備。庭のプールやベランダ、夫の書斎からは太平洋を一望でき、まさに夢のような住まい。圧倒的なスケールと景色に、高嶋も「素晴らしい景色！」と大興奮する。
また、高嶋の高校時代からの親友で、世界的に活躍するチェリスト・水谷川優子と、2人の共通の友人で世界的ヴァイオリニストの鷲見恵理子が登場。水谷川は日本オーケストラ界のパイオニア・近衞秀麿を祖父に持つプラチナファミリー。一方の鷲見も、日本のバイオリン教育の第一人者・鷲見三郎を祖父に持つ音楽一家に生まれた。そんな2人が、高嶋とともに浅草でさまざまな人生初体験に挑む。
続く『火曜の良純孝太郎』パートでは、「石原良純プレゼンツ 未来に残したい新幹線スペシャル」と題して、鉄道ファンの石原が“JR東海浜松工場”にあるテレビ初公開の禁断エリアに潜入する。小泉孝太郎は石原の熱量に驚きながら、スタジオでVTRを見守る。
【写真】広すぎる！伝統を守る約3000坪の大豪邸
最初に高嶋が訪れたのは、ビバリーヒルズにある親友の自宅。その親友は、創立92年、21万人以上の卒業生を輩出してきた専門学校の校長。祖母は日本にパーマ技術を広めた美容界のパイオニアとして知られている。アメリカで生まれ育った彼女は、12歳で来日。日本語も分からない中で、若くして校長に就任した。以降、美容師としての技術に加え、ネイルや着付けまで幅広い“美”を学べるようにカリキュラムを改革。現在は、ビバリーヒルズの人気美容室やハリウッドの特殊メイク現場での海外研修も行い、生徒たちの活躍の場を世界へ広げている。さらに南カリフォルニア大学では、浴衣の着付けを通じて、日本文化を伝える授業も実施。美容の枠を超え、日本の美と心を世界へ届け続けている。
高嶋と彼女は、子ども同士が同じ幼稚園に通っていたことをきっかけに出会い、やがて家族ぐるみで行き来するほどの親しい関係へと発展。日常の何気ないやり取りを重ねる中で信頼を深めていった2人は、子どもが留学した際には彼女が親身にサポートするなど、互いに支え合う存在に。プライベートでも何度も一緒に旅行を楽しむなど、その絆は年々強まっているそう。
アメリカで生まれ育ちながら、日本語も分からないまま美容の世界へ飛び込み、重責を背負いながら歩んできた道のりも明らかになる。
さらに、高嶋は友人の紹介で、夫とともにヘルスケア関連ビジネスを立ち上げ、世界で親しまれるブランドを育ててきた田中尚子さんの大豪邸へ。ロサンゼルス屈指の高級住宅地にある2階建て8LLDKの邸内には、大きな暖炉を備えたリビング、サウナ室、ゲストルーム、そして空気圧で上下するバキューム型エレベーターまで完備。庭のプールやベランダ、夫の書斎からは太平洋を一望でき、まさに夢のような住まい。圧倒的なスケールと景色に、高嶋も「素晴らしい景色！」と大興奮する。
また、高嶋の高校時代からの親友で、世界的に活躍するチェリスト・水谷川優子と、2人の共通の友人で世界的ヴァイオリニストの鷲見恵理子が登場。水谷川は日本オーケストラ界のパイオニア・近衞秀麿を祖父に持つプラチナファミリー。一方の鷲見も、日本のバイオリン教育の第一人者・鷲見三郎を祖父に持つ音楽一家に生まれた。そんな2人が、高嶋とともに浅草でさまざまな人生初体験に挑む。
続く『火曜の良純孝太郎』パートでは、「石原良純プレゼンツ 未来に残したい新幹線スペシャル」と題して、鉄道ファンの石原が“JR東海浜松工場”にあるテレビ初公開の禁断エリアに潜入する。小泉孝太郎は石原の熱量に驚きながら、スタジオでVTRを見守る。