【セルジオ越後】「いい勝負だった」の慰めはいらない。ブラジル戦の“負けは負け”だよ。この結果で日本は成長したと言えるのか
日本代表は６月30日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジルに１−２と逆転で敗れ、敗退。負けは負けだよ。「いい勝負だった」とか、そういう慰めはいらないんだ。
ゲームプランとして、前半は悪くなかった。リードもしたし。でも後半になったら引きすぎた。受けてしまったね。あれだけボールを回されたら消耗していくし、堂安も中村も伊東も、守りにエネルギーを使いすぎて、攻撃の力がだんだんなくなっていった。
結果、ペナルティエリアに引いて、その中で２点を取られた。前半と後半のサッカーが、全く違う試合だった。
スコアは１−２だけど、後半はワンサイドゲーム。ブラジルはセンターバック２人がすごく高い位置でプレーをしていたけど、日本にはカウンターする力がもうなかった。回されすぎていた。内容的には、20年前と変わっていないということじゃないかと思う。
今回は大会システムの関係で、ベスト32で終わってしまった。それも決して喜ばれることじゃない。それどころか、成績的には前回より後退しているんだ。
結局、１勝２分1敗で終了。この結果で日本は成長したと言えるのかな。数字は嘘をつかないから。
「優勝するぞ」っていう目標が、いつの間にか煽りに変わって、日本が強いとみんなが錯覚してしまったんじゃないかな。ポジティブにポジティブに考えるから、反省が吹っ飛んでしまう。メディアも含めてね。でも反省しなかったら変わらないよ。反省会というのは、足りないところを探すことだよ。
足りないのはシステムや戦術じゃなくて、選手の厚みをどう増やすか、ということだ。ブラジルはワールドカップで５回優勝している。勝っている国が正しいんだから、真似しなくちゃいけない。
優勝した国の選手は、学校のサッカー部でプレーしていない。それがひとつのヒントじゃないかな。日本的なやり方で勝っていたなら、周りが真似しているはずだから。
また４年後に向けて、アジアの国とだけで試合をしていてもレベルは上がらない。強豪国ともっと試合を増やす必要がある。ここからの４年間をどう使うかが大事だよ。
私は健康に気を付けて、死ぬ前に１回でいいからベスト16の壁を破るのを見たいね。
【著者プロフィール】
セルジオ越後（せるじお・えちご）／1945年７月28日生まれ、80歳。ブラジル・サンパウロ出身。日系ブラジル人。ブラジルではコリンチャンスやパウリスタなどでプレー。1972年に来日し、日本では藤和不動産サッカー部（現・湘南ベルマーレ）で活躍した。引退後は「さわやかサッカー教室」で全国を回り、サッカーの普及に努める。現在は解説者として、歯に衣着せぬ物言いで日本サッカーを鋭く斬る。
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
ゲームプランとして、前半は悪くなかった。リードもしたし。でも後半になったら引きすぎた。受けてしまったね。あれだけボールを回されたら消耗していくし、堂安も中村も伊東も、守りにエネルギーを使いすぎて、攻撃の力がだんだんなくなっていった。
スコアは１−２だけど、後半はワンサイドゲーム。ブラジルはセンターバック２人がすごく高い位置でプレーをしていたけど、日本にはカウンターする力がもうなかった。回されすぎていた。内容的には、20年前と変わっていないということじゃないかと思う。
今回は大会システムの関係で、ベスト32で終わってしまった。それも決して喜ばれることじゃない。それどころか、成績的には前回より後退しているんだ。
結局、１勝２分1敗で終了。この結果で日本は成長したと言えるのかな。数字は嘘をつかないから。
「優勝するぞ」っていう目標が、いつの間にか煽りに変わって、日本が強いとみんなが錯覚してしまったんじゃないかな。ポジティブにポジティブに考えるから、反省が吹っ飛んでしまう。メディアも含めてね。でも反省しなかったら変わらないよ。反省会というのは、足りないところを探すことだよ。
足りないのはシステムや戦術じゃなくて、選手の厚みをどう増やすか、ということだ。ブラジルはワールドカップで５回優勝している。勝っている国が正しいんだから、真似しなくちゃいけない。
優勝した国の選手は、学校のサッカー部でプレーしていない。それがひとつのヒントじゃないかな。日本的なやり方で勝っていたなら、周りが真似しているはずだから。
また４年後に向けて、アジアの国とだけで試合をしていてもレベルは上がらない。強豪国ともっと試合を増やす必要がある。ここからの４年間をどう使うかが大事だよ。
私は健康に気を付けて、死ぬ前に１回でいいからベスト16の壁を破るのを見たいね。
【著者プロフィール】
セルジオ越後（せるじお・えちご）／1945年７月28日生まれ、80歳。ブラジル・サンパウロ出身。日系ブラジル人。ブラジルではコリンチャンスやパウリスタなどでプレー。1972年に来日し、日本では藤和不動産サッカー部（現・湘南ベルマーレ）で活躍した。引退後は「さわやかサッカー教室」で全国を回り、サッカーの普及に努める。現在は解説者として、歯に衣着せぬ物言いで日本サッカーを鋭く斬る。
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