“猫まみれ”で癒される！ BACON「ねこ休み展 夏 2026」

記事ポイント BACON「ねこ休み展 夏 2026」浅草橋開催うにちゃん、むぎめし家、ぐっぴー新作展示にゃん家カフェなどPOP UP EVENT BACON「ねこ休み展 夏 2026」浅草橋開催うにちゃん、むぎめし家、ぐっぴー新作展示にゃん家カフェなどPOP UP EVENT

BACONによる猫の合同写真展＆物販展イベント「ねこ休み展 夏 2026」開催。

会期は2026年8月21日(金)から9月13日(日)までで、会場はTODAYS GALLERY STUDIO.です。

SNSで人気のスター猫たちによる新作展示、会場限定POP UP EVENT、限定グッズ、来場者特典企画が展開されます。

BACON「ねこ休み展 夏 2026」

企画展名：猫の合同写真展＆物販展イベント「ねこ休み展 夏 2026」です。開催日時：2026年8月21日(金)〜9月13日(日)となります。営業時間：平日・日曜・祝日 11:00〜17:00、土曜 11:00〜18:00です。休館日：毎週月曜日。会場：TODAYS GALLERY STUDIO.です。住所：東京都台東区浅草橋5-27-6 5Fとなります。入場料：700円／3歳以下は入場無料です。出展者：58組。主催：BACONです。

「ねこ休み展 夏 2026」は、人気の猫クリエイターが集結する合同写真展＆物販展イベントです。

今回の夏本祭では、展示作品が新作中心に一新されます。

猫の魅力を「見る・選ぶ・持ち帰る・共有する」体験型イベントとして、展示、POP UP EVENT、グッズ、特典企画を会場で楽しめる企画です。

人気スター猫の新作展示を巡れる夏本祭

新作展示には、Xでフォロワー数56万人を誇る「うにちゃん(@unicouniuni3)」、Instagramフォロワー数50万人超えの「むぎめし家(@mugimeshi323)」、Instagramフォロワー数59万人超えの「ぐっぴー(@gupitaro)」などが登場します。

紙袋を着こなすユニークな姿で人気を集める「じんぱち(@jinpachi_neko)」と、短足とまんまるな瞳が愛らしい「まる(@marumaru06260908)」も本展に初参加します。

表情豊かで愛嬌たっぷりな姿を切り取った作品を通して、それぞれの個性を会場で体感できます。

「にゃん家カフェ」の新作陶器作品

内容：会場限定POP UP EVENTです。クリエイター：にゃん家の団欒(@nyan__q)。販売：すべて数量限定で販売予定です。

会場内の特設ブースでは、ハンドメイドで制作される陶器作品のクリエイター「にゃん家の団欒(@nyan__q)」によるPOP UP EVENTが開催されます。

本展で初披露されるのは、「にゃん家カフェ」の世界観をテーマにした新作陶器作品です。

ひまわりやスイーツをモチーフにした作品など、愛らしい猫たちが会場を彩ります。

「Cats in the room.」の約100種類ポストカード

内容：特別POP UP EVENTです。ラインナップ：約100種類のポストカード。構成：アーカイブの人気作品から新作までです。

人気クリエイター「Cats in the room.(@mimumoco)」による特別POP UP EVENTは、過去最大規模で開催されます。

専用スペース内からお気に入りの絵柄を探しながら、穏やかな暮らしの中にある猫たちの日常を描く人気シリーズに出会えます。

夏本祭だけのオリジナル特典

来場者特典：夏本祭オリジナルポストカードです。SNS投稿特典：限定オリジナルステッカーです。参加方法：会場内の様子を撮影し、「#ねこ休み展」を付けてInstagramまたはXへ投稿します。提示方法：投稿画面を受付スタッフへ提示します。条件：公式SNSアカウントのフォローも必須です。注意：ステッカーの種類は選べません。注意：各特典は数量限定で、無くなり次第終了です。

来場者限定の特典として、夏本祭オリジナルポストカードが数量限定で配布されます。

会場内の様子を撮影してSNSへ投稿すると、限定オリジナルステッカーも受け取れます。

ステッカーは通常デザインに加え、数量限定のシークレットデザインも用意される予定です。

個性あふれる猫グッズコレクション

マルポレランド：猫が家にいますキーホルダー 1,100円、お薬手帳 550円。BUNi PUNi：チューリップハットのペルシャ猫 13,000円、お星様とお散歩ハチワレ猫 15,000円などです。SORANOSUKE：「猫は液体」キーホルダー 4,400円、ロールケーキねこ 5,500円となります。Natsumi Otsuka：メモ紙、A5クリアファイル、ステッカー、バラメモセットです。Hitomi：にゃんべっこう お魚さんと猫、チョコ猫、ニャクテルなど。いすゞ堂：着物猫 11,440円、福寿招き猫 6,600円です。はんこボン：フラットトート、ミニトート、缶バッジ。福嶋吾然有：アクリルキーホルダー、メモ帳、マスキングテープ、ポーチ、クリアファイルなどです。灯さかす：15周年記念レターセット、お守り型キーホルダー、フレークシールなどが並びます。

会場では、人気クリエイターによる限定アイテムや話題作など、個性あふれる猫作品を展示・販売。

キーホルダー、陶器作品、アクセサリー、トート、文具、ポーチ、クリアファイルなど、身近に使えるグッズから飾って楽しめる作品まで並びます。

すべて税込表記で、価格未定の商品もあります。

「ねこ休み展 夏 2026」では、新作中心の展示と会場限定POP UP EVENTを通して、猫たちの日常やクリエイターの世界観に触れられます。

ポストカード、ステッカー、猫グッズまで、見る・選ぶ・持ち帰る体験が会場でつながります。

BACON「ねこ休み展 夏 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ねこ休み展 夏 2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年8月21日(金)から9月13日(日)まで開催されます。

営業時間は平日・日曜・祝日が11:00〜17:00、土曜が11:00〜18:00です。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場はTODAYS GALLERY STUDIO.です。

住所は東京都台東区浅草橋5-27-6 5Fです。

Q. POP UP EVENTでは何が楽しめますか？

A. 「にゃん家カフェ」の世界観をテーマにした新作陶器作品や、「Cats in the room.」の約100種類のポストカードが会場限定で楽しめます。

Q. 来場者特典はありますか？

A. 来場者限定で夏本祭オリジナルポストカードが数量限定で配布されます。

SNS投稿者には限定オリジナルステッカーも用意されます。

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