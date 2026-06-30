1DK完全個室で暮らせる！ パーソナルサポート「すまいるハウス三番館」

記事ポイント 札幌市白石区に障害者向けすまいるハウス三番館すまいるハウス三番館は全室1DKの家具家電付き個室すまいるハウス三番館で毎日3食と健康管理支援 札幌市白石区に障害者向けすまいるハウス三番館すまいるハウス三番館は全室1DKの家具家電付き個室すまいるハウス三番館で毎日3食と健康管理支援

パーソナルサポートが、マンション型障がいグループホーム「すまいるハウス三番館」を2026年7月1日(水)に札幌市白石区でオープンします。

「すまいるハウス」シリーズの最新施設として、1DKの完全個室で自分らしい暮らしを支援する施設です。

家具家電付きの住まい、毎日3食の食事提供、地下鉄東西線「白石」駅から徒歩7分の住環境、健康管理サポートがそろいます。

パーソナルサポート「すまいるハウス三番館」

施設名：すまいるハウス三番館所在地：北海道札幌市白石区栄通4丁目2-5開設日：2026年7月1日(水)部屋タイプ：全室1DKタイプ 完全個室入居対象：障害福祉サービス受給者証をお持ちの方(精神・知的・発達障害等)家賃：36,000円／月(家賃補助最大10,000円適用で実質26,000円)食費：朝・昼食400円、夕食500円アクセス：地下鉄東西線「白石」駅 徒歩7分営業時間：終日定休日：なし空き部屋数：5部屋

「すまいるハウス三番館」は、障害福祉サービス受給者証をお持ちの方を対象にした障害者向けグループホームです。

全室1DKタイプの完全個室で、独立したキッチンと居室を備えています。

マンション型のグループホームとして、生活に必要な設備や家具家電、食事、健康管理サポートを組み合わせています。

家具家電付きの1DKタイプ完全個室

設備：バス・トイレ別、独立キッチン、室内洗濯機置場、エアコン、フローリング、バルコニー、モニター付きインターホン、無料Wi-Fi家具家電：ベッド、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、IHクッキングヒーター等持ち込み：自身の家具の持ち込みも可能

完全個室には、バス・トイレ別の空間や独立キッチン、室内洗濯機置場があります。

ベッドや冷蔵庫、洗濯機、テレビ、IHクッキングヒーター等も標準装備です。

好きな時間に料理をし、静かにくつろぎたい夜はひとりでいられる住まいとして整えられています。

毎日3食の食事提供

食事：朝・昼・夕の3食内容：飲食店と提携したプロの料理人が作るお弁当対応：アレルギーや食事制限にも個別に対応選択：献立表から好きなメニューを選択可能自炊：自炊に挑戦したい方へスタッフが基本からレクチャー

食事は飲食店と提携し、プロの料理人が作ったお弁当を朝・昼・夕に用意する形です。

日替わりのメニューは栄養バランスにも配慮され、アレルギーや食事制限がある場合は個別に用意されます。

献立表から好きなメニューを選べるため、毎日の食事の中で選ぶ習慣にもつながります。

地下鉄東西線「白石」駅から徒歩7分

最寄り：地下鉄東西線「白石」駅駅からの距離：徒歩7分都心へのアクセス：約10分周辺：コンビニ・スーパーが徒歩圏内駅周辺：区役所・飲食店・各種メディカルクリニック

施設は、地下鉄東西線「白石」駅から徒歩7分の場所にあります。

都心へのアクセスは約10分で、日当たり良好・騒音の少ない落ち着いた住環境です。

コンビニ・スーパーも徒歩圏内にあり、駅周辺には区役所・飲食店・各種メディカルクリニックもあります。

服薬管理や通院同行を含む健康管理サポート

サポート：服薬管理、通院同行、日々の体調チェック対象：生活面での安心を支えるサポート

健康管理サポートでは、服薬管理・通院同行・日々の体調チェックなどを行います。

体の調子が優れない日や精神的に不安を感じる日も、スタッフが生活面を支えます。

住まいと食事に加えて、日々の体調に関わる支援を受けられる施設です。

オープニングスタッフも募集

勤務形態：シフト制対象：未経験でも活躍できるオープニングスタッフ歓迎：福祉や療育に興味がある方、柔軟な思考をお持ちの方、周りと協力して働ける方、新しいことに挑戦することが好きな方活躍中：30代40代の女性や主婦の方

新規オープンにあたって、パーソナルサポートではスタッフを募集しています。

福祉や療育に興味がある方、周りと協力して働ける方、新しいことに挑戦することが好きな方を歓迎しています。

シフト制で、未経験でも活躍できるオープニングスタッフの募集です。

個室で過ごす時間とスタッフの支援が分かれているため、自炊や休息など自分のペースを保ちながら生活を組み立てやすい住まいです。

食事は用意されたメニューから選ぶ形と、自炊に挑戦する支援の両方があり、日々の食生活を段階に合わせて整えられます。

服薬管理や通院同行、体調チェックまで含まれることで、住まい・食事・健康面を一体で考えたい方の選択肢になります。

パーソナルサポート「すまいるハウス三番館」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「すまいるハウス三番館」はいつ開設されますか？

A. 「すまいるハウス三番館」は、2026年7月1日(水)に札幌市白石区でオープンします。

所在地は北海道札幌市白石区栄通4丁目2-5です。

Q. 「すまいるハウス三番館」の部屋タイプはどのような形ですか？

A. 部屋タイプは全室1DKタイプの完全個室です。

バス・トイレ別、独立キッチン、室内洗濯機置場、エアコン、無料Wi-Fiなどを備えています。

Q. 「すまいるハウス三番館」では食事提供がありますか？

A. 朝・昼・夕の3食を提供します。

食事は飲食店と提携し、プロの料理人が作ったお弁当です。

アレルギーや食事制限がある場合は個別に用意されます。

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