サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイムに決勝点を奪われ、1-2で敗れた。NHK BSの解説には元日本代表の本田圭佑が登場。今後の日本サッカーにメッセージを送った。

前半29分、佐野海舟がブラジルのパスをインターセプトしてドリブルで進撃。そのまま右足を振り抜き、日本に待望の先制点をもたらした。

後半11分にカゼミロに同点弾を被弾。1-1同点のまま後半アディショナルタイムに突入した。5分後、左サイドで田中碧がボールを失い、マルティネッリの決勝弾を許した。

実況から「今後の日本サッカーにメッセージをいただけますか」と水を向けられた本田は、「サポーターの後押しなしには、選手たちが命をかけて、この4年ワールドカップ優勝を目指して頑張れるっていうのはチャレンジできないと思うんです」と話した。

その上で、「今回の結果、非常に悔しい結果に終わりましたけど、次があります。それを実現してくれる若い選手も育っています。引き続き、日本代表だけじゃなくサッカーを応援してもらえると嬉しいなと思います」と続けていた。



（THE ANSWER編集部）