サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイムに決勝点を奪われ、1-2で敗れた。NHK BSの解説には元日本代表の本田圭佑が登場。最終盤にボールロストから失点を招いた田中碧へのコメントが、ファンの間で話題となっている。

1-1の同点のまま後半アディショナルタイムに突入。5分が経過した頃、左サイドで田中がボールを失い、マルティネッリの決勝弾を許した。

試合後、田中は泣き崩れて立ち上がれず。本田は、「田中さんを責めることはできないし、むしろそれ以外のプレーに関しては称賛することばかり。田中さんに関しては切り替えてほしい」とかばった。

このコメントにはファンも反応。Xには、「田中碧を庇うコメントを出した本田さん、心の底から格好良いと思いました」「本田の言ってる通り、あなたが全て悪いわけじゃない！」「本田圭佑の田中碧に対するコメントに賞賛」「本田のコメント、いつもオモロいけど、今回は泣ける」「田中碧さんフォローの言葉がその通りすぎるよ 素晴らしかった」「田中碧選手に対する本田圭佑さんのコメントが素晴らしくて、俺のこのモヤモヤした気持ちを消化してくれた」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）