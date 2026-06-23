◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 日本１―２ブラジル（２９日、ヒューストン競技場）

日本代表ＭＦ久保建英は、２大会連続で決勝トーナメント（Ｔ）１回戦のピッチに立つことができずに自身２度目のＷ杯を終えた。終了のホイッスルが鳴ると、久保の目には涙が浮かんだ。試合後、「チームメートに申し訳ない」と話した。

１次リーグ（Ｌ）初戦のオランダ戦（２△２）の後半２５分過ぎに相手との接触プレーで左膝を痛めて無念の負傷交代。第２戦チュニジア戦、第３戦スウェーデン戦は、チームに帯同せずに合宿地のナッシュビルに残って治療とリハビリ。２７日に代表が合宿地を引きあげることに伴い、今回はチームとともにヒューストンへ移動したが、前日２８日の練習でも別メニューでリハビリを続けており、同日の会見で森保一監督が「ブラジル戦に関して久保はプレーはできません。まだ全体練習に入っていない。早く回復することを願っている。彼も急ピッチでコンディションを上げてくれている」と欠場を明言していた。

２１歳で初出場した前回のカタールＷ杯は、１次Ｌでは初戦のドイツ戦、第３戦のスペイン戦で先発出場するも、いずれも前半の４５分だけで途中交代。さらに１次Ｌを終えた直後に発熱し、ＰＫで敗戦した決勝Ｔ１回戦のクロアチア戦を欠場。ＰＫ戦で敗退した瞬間は宿舎で見届けるなど不完全燃焼に終わった。

それだけに、主力として臨む今大会に懸ける思いは強く、負傷後も仲間が勝ち進むことを信じて、懸命にリハビリを続けてきたが、２大会連続でピッチに立つことが出来ずに敗退する悔しさを味わった。