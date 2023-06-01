NHK-BSの生中継で解説

サッカー日本代表は日本時間6月30日、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦した。

NHK BSの生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、後半の同点の場面で発した独特な言い回しがSNS上で大きな反響を呼んでいる。

1-1の同点で迎えた後半のハイドレーションブレイク（飲水タイム）明け。強豪ブラジルを相手に緊迫した展開が続くなか、本田はピッチで戦う選手たちに向けて「1％の努力を全員で積み重ねて…もう掛け算です。ちょっとした努力を積み重ねていくことができないと」と熱い言葉を送った。

チーム全員でわずかな力を掛け合わせて強大な力にするという、本田らしいポジティブな精神論だったが、この“本田節”に対してSNS上のファンからはさまざまな反応が巻き起こった。

言葉の真意を熱く受け取ったファンからは、「本田いいこと言う 全員がちょっとした努力を積み重ねることが大事」「ここからちょっとした努力の積み重ね それがまさに本田さんのマインドなんだな。 かっけーな」と称賛の声が多く上がった。

その一方で、「1％の努力」を「掛け算」するという算数的な矛盾（？）に対し、「1%の努力で…掛け算…？ 1やんけ…本田」「本田さんwwwどういうことやww」「ちょっと何言ってるかわかんない」といった愛のあるツッコミや困惑の声も続出。大一番の熱戦のなか、本田の独特すぎる表現が視聴者の心を大いにざわつかせていた。（FOOTBALL ZONE編集部）