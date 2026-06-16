国歌斉唱で目を潤ませる森保一監督（カメラ・山崎　賢人）

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◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦　ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）

　８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、最多５度の優勝を誇る同６位のブラジルと対戦。選手がピッチに入場し、両国の国歌を斉唱した。日本の森保一監督は今大会４試合連続で大一番への思いを込め、目を潤ませた。

　森保監督は決勝トーナメント１回戦が今大会４戦目の指揮となり、前回２２年カタール大会から通算８試合目となった。９８年フランス、１０年南アフリカ大会で日本代表を率いた岡田武史氏の７試合を抜き、日本の単独最多記録となった。

　◆森保一監督のＷ杯指揮

　▼２２年カタール大会

　▽１次Ｌ

　ドイツ戦（２〇１）

　コスタリカ戦（０●１）

　スペイン戦（２〇１）

　▽決勝Ｔ１回戦

　クロアチア戦（１△１、ＰＫ１―３）

　▼２６年北中米大会

　▽１次Ｌ

　オランダ戦（２△２）

　チュニジア戦（４〇０）

　スウェーデン戦（１△１）

　▽決勝Ｔ１回戦

　ブラジル戦（？）

　◆岡田武史監督のＷ杯指揮

　▼９８年フランス大会

　▽１次Ｌ

　アルゼンチン戦（０●１）

　クロアチア戦（０●１）

　ジャマイカ戦（１●２）

　▼１０年南アフリカ大会

　▽１次Ｌ

　カメルーン戦（１〇０）

　オランダ戦（０●１）

　デンマーク戦（３〇１）

　▽決勝Ｔ１回戦

　パラグアイ戦（０△０、ＰＫ３―５）