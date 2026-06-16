◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）

８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、最多５度の優勝を誇る同６位のブラジルと対戦。選手がピッチに入場し、両国の国歌を斉唱した。日本の森保一監督は今大会４試合連続で大一番への思いを込め、目を潤ませた。

森保監督は決勝トーナメント１回戦が今大会４戦目の指揮となり、前回２２年カタール大会から通算８試合目となった。９８年フランス、１０年南アフリカ大会で日本代表を率いた岡田武史氏の７試合を抜き、日本の単独最多記録となった。

◆森保一監督のＷ杯指揮

▼２２年カタール大会

▽１次Ｌ

ドイツ戦（２〇１）

コスタリカ戦（０●１）

スペイン戦（２〇１）

▽決勝Ｔ１回戦

クロアチア戦（１△１、ＰＫ１―３）

▼２６年北中米大会

▽１次Ｌ

オランダ戦（２△２）

チュニジア戦（４〇０）

スウェーデン戦（１△１）

▽決勝Ｔ１回戦

ブラジル戦（？）

◆岡田武史監督のＷ杯指揮

▼９８年フランス大会

▽１次Ｌ

アルゼンチン戦（０●１）

クロアチア戦（０●１）

ジャマイカ戦（１●２）

▼１０年南アフリカ大会

▽１次Ｌ

カメルーン戦（１〇０）

オランダ戦（０●１）

デンマーク戦（３〇１）

▽決勝Ｔ１回戦

パラグアイ戦（０△０、ＰＫ３―５）