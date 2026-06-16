【Ｗ杯】森保一監督、国歌に４戦連続で感極まる 日本代表最多８試合目指揮 岡ちゃん超え…いざブラジル戦
◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）
８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、最多５度の優勝を誇る同６位のブラジルと対戦。選手がピッチに入場し、両国の国歌を斉唱した。日本の森保一監督は今大会４試合連続で大一番への思いを込め、目を潤ませた。
森保監督は決勝トーナメント１回戦が今大会４戦目の指揮となり、前回２２年カタール大会から通算８試合目となった。９８年フランス、１０年南アフリカ大会で日本代表を率いた岡田武史氏の７試合を抜き、日本の単独最多記録となった。
◆森保一監督のＷ杯指揮
▼２２年カタール大会
▽１次Ｌ
ドイツ戦（２〇１）
コスタリカ戦（０●１）
スペイン戦（２〇１）
▽決勝Ｔ１回戦
クロアチア戦（１△１、ＰＫ１―３）
▼２６年北中米大会
▽１次Ｌ
オランダ戦（２△２）
チュニジア戦（４〇０）
スウェーデン戦（１△１）
▽決勝Ｔ１回戦
ブラジル戦（？）
◆岡田武史監督のＷ杯指揮
▼９８年フランス大会
▽１次Ｌ
アルゼンチン戦（０●１）
クロアチア戦（０●１）
ジャマイカ戦（１●２）
▼１０年南アフリカ大会
▽１次Ｌ
カメルーン戦（１〇０）
オランダ戦（０●１）
デンマーク戦（３〇１）
▽決勝Ｔ１回戦
パラグアイ戦（０△０、ＰＫ３―５）