いざブラジル代表戦へ！ 日本の“主将”板倉滉がポイント語る「まずは試合の入り。給水タイムに入るまで、どれだけゼロで推移しながらやっていけるか」
日本代表のキャプテンを務めるDF板倉滉がブラジル代表戦に向けたフラッシュインタビューに応じた。
会場入りした板倉は「ここまで非常に良い準備ができているので、もうここでやるだけかなと思っています」とコメント。ブラジル代表との一戦ということもあり、「ここでこんな対戦できる良い相手はいないと思うので、自分たちだけじゃなく応援してくれる日本の皆さんにも一緒に戦ってほしいと思いますし、ここで新しい景色を見たいなと思います」と意気込んだ。
また、試合のポイントについては「まずは試合の入りのところ。給水タイムに入るまで、どれだけゼロで推移しながらやっていけるかというところ」と指摘。さらに「もちろん相手の個のところは強みではあるとは思いますけど、逆に自分たちが奪ったあとはチャンスが生まれると思うし、自分たちに隙はないので楽しみです」と続け、画面の前のサポーターに向けて「一緒に戦ってほしいですし、一緒にブラジルを倒しましょう」と呼びかけた。
試合はこの後、日本時間30日（火）2時にキックオフを迎え、試合の模様はフジテレビ系列、NHK BSで全国生中継、DAZNでライブ配信される。
会場入りした板倉は「ここまで非常に良い準備ができているので、もうここでやるだけかなと思っています」とコメント。ブラジル代表との一戦ということもあり、「ここでこんな対戦できる良い相手はいないと思うので、自分たちだけじゃなく応援してくれる日本の皆さんにも一緒に戦ってほしいと思いますし、ここで新しい景色を見たいなと思います」と意気込んだ。
試合はこの後、日本時間30日（火）2時にキックオフを迎え、試合の模様はフジテレビ系列、NHK BSで全国生中継、DAZNでライブ配信される。