◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫ・ＢＳの日本ーブラジル戦生中継の解説に登場した。

試合前のピッチに日の丸をイメージさせる真っ赤なジャケットで登場した本田は８割がブラジルサポーターのスタジアムを見渡し、「このサポーターのバランスの悪さは一つの懸念材料になる。８割、ブラジルでしょ」と危惧。「でも、遅かれ早かれ、対戦しなければいけない相手。こうなった以上、ジャイアントキリングを起こして欲しいと思います」ときっぱり。「順当に行けばブラジルが勝つというのは間違いない。そんな常識を今回、打ち壊そうというのが日本のチャレンジなんで」と「この８割、スタジアムにいるブラジルファンをビビたらしてほしいなと。でも、簡単じゃないと思います」と話していた。

本田はＮＨＫで解説を務めた１４日のオランダ戦では「え！ ヤバ！ １９３（いち、きゅー、さん）のウィンガー！？なんなん、この１１番。ほんまマジ、ウザいわぁ」「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」 「オランダはとにかくデカい。トイレの便器も高い」などの面白発言を連発。

日本テレビ系で解説を務めた２１日のチュニジア戦でも「鎌田さん、うまっ！左足、ピョンやん！」「股抜きちゃう？ 股（抜き）！ サイドネットは神です！」「１００％勝ちます。１００％なんてことはないんですけど、９９・９９９９％勝ちます」「サッカー界で言うところのイケイケドンドンです。サッカー界ではたまにしか出ないイケイケドンドン」などの名言を連発。

再びＮＨＫで解説を務めた２６日のスウェーデン戦でも「スウェーデンは『戦術ロングボール』みたいになってるやん。戦い方がウザい」「（田中碧の）ソックス、めっちゃ破けてません？」「（長友佑都の投入に）マジで！？ ＯＫ、ＯＫ！。佑都より俺の方が緊張してるかも知れない」「（後半ロスタイムは）７分いらん！って言うてるやん、マジで！」「（ブラジルとの一戦に）ここからがワールドカップですからね！」などの数々の名言を残していた。