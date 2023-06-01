北中米ワールドカップ

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は29日（日本時間30日）、米ヒューストンで決勝トーナメント1回戦の日本―ブラジル戦が行われる。試合を中継するNHK BSの解説では本田圭佑が登場。ド派手なジャケットに深夜のファンが衝撃を受けていた。

日本時間午前2時のキックオフを前に、本田は現地からレポート。視聴者の目を奪ったのは真っ赤なジャケットだ。ピッチでひときわ目立っていた。

X上では「赤ジャケ自前…？」「真っ赤っ赤w」「目が覚めてしまった」「本田さんルパン三世でしか見ないような赤ジャケット着てる」「本田さんが赤いぞ！！？なんでww」「本田さん真っ赤やないかいwww」「ほ、本田さん！？派手すぎる！」「目が覚めるようなジャケットを着ていますな」「本田△」「本田さん日の丸カラーコーデカッコいいなぁ」などとファンが反応していた。

本田は1次リーグ初戦のオランダ戦でNHK解説として登場。「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「イチキュウサンのウインガー！？」など独特の本田節で注目を集めた。

2戦目のチュニジア戦は異例の局またぎで日本テレビで解説。「イケイケどんどんやて、これ！！」などで話題となった。3戦目のスウェーデン戦はNHKで解説。日本のことを「ウチ」と表現したほか、負傷した相手選手を見て「肉離った（にくばなった）？」と独特のワードを口にしていた。



（THE ANSWER編集部）