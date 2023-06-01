34インチ湾曲ゲーミングモニター「MAG 342CQR E2」Amazon限定モデル

Amazonにて、MSIのモニターが特別価格で販売されている。期間は7月13日23時59分まで。

今回、UWQHD（3,440×1,440）解像度で、最大リフレッシュレート180Hz、応答速度1ms（MPRT）に対応する34インチ湾曲ゲーミングモニター「MAG 342CQR E2」Amazon限定モデルや、4K UHD（3,840×2,160）解像度を備え、最大リフレッシュレート240Hz、応答速度0.03ms（GTG）に対応する31.5インチQD-有機ELゲーミングモニター「MAG 321UP QD-OLED X24」、解像度WQHD（2,560×1,440）で、IPSパネルを採用した27インチビジネスモニター「PRO MP275QPG」Amazon限定モデルなどがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】34インチ湾曲ゲーミングモニター「MAG 342CQR E2」

31.5インチQD-有機ELゲーミングモニター「MAG 321UP QD-OLED X24」

【Amazon.co.jp限定】27インチビジネスモニター「PRO MP275QPG」