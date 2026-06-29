料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食86kcal＆1食123円！ピーマンの食べ方でぶっち切りNo.1の"病みつき生ピーマン"が痩せるのにウマすぎた...!」と題した動画を公開しました。動画では、火を使わずにピーマンを生で美味しく食べる、簡単で本格的なレシピを紹介しています。



ピーマンはヘタを中に押し込んで取り除き、種とワタを綺麗に洗い流します。その後、できるだけ細い輪切りにして氷水に浸すのが最大のポイントです。しらっちさんは「冷やす作業の時にしっかりと苦味も出したいので、できるだけ触れる面積を増やしたい」と、細切りにする理由を解説。氷水に浸すことで苦味が抜け、ピーマンがパリパリとした食感に仕上がります。



水気を切ったピーマンは、ポリ袋に入れて調味料と合わせます。洗い物を少なくするための工夫として、袋の中で揉み込むように混ぜ合わせるのがコツ。お皿に盛り付け、いりごまと干しエビを散らせば完成です。実食したしらっちさんは、その美味しさに「ピーマンが全く苦くなくて最高の状態に仕上がってますね」と大絶賛。パリパリとした音を立てながら、ピーマンの旨味を堪能していました。



1食あたり約86kcal、約123円と、ダイエット中や節約したい時にも嬉しい一品。お酒のおつまみや、あと一品欲しい時の副菜として、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（2食分）

・ピーマン 6個

・ほんだし 小さじ1

・塩昆布 小さじ2

・ごま油 大さじ1

・めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ1

・いりごま 適量

・干しエビ 適量



［作り方］

1. ピーマンのヘタを中に押し込んで取り除き、中の種とワタを水で綺麗に洗い流す。

2. 苦味を取りやすくするため、できるだけ細めの輪切りにする。

3. ボウルにピーマンを移し、氷水を入れてしばらく浸す。

4. ピーマンがパリパリになったらザルに上げ、しっかりと水気を切る。

5. ポリ袋にピーマン、ほんだし、細かくカットした塩昆布、ごま油、めんつゆを入れる。

6. 袋の上から全体に味が馴染むようにしっかりと混ぜ合わせる。

7. お皿に盛り付け、いりごまと干しエビを散らして完成。



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