長岡市栃尾地域の体育施設を管理する指定管理者の社員が約540万円を着服しました。



長岡市栃尾地域にある栃尾体育館・栃尾テニス場・吉水体育館・吉水運動広場の4施設は、2024年4月から民間の会社『グリーン産業』が市から委託を受けて、指定管理者として利用料の徴収や管理などを行っています。



市やグリーン産業によると、総括責任者の30代男性が利用料などの現金を専用口座に入れていましたが、2026年3月 グリーン産業の経理担当者が売り上げ金額と振り込み金額に差があることに気付きました。総括責任者に確認したところ、2024年から2026年までの3年分の売り上げ約540万円を着服したと認めたため、グリーン産業は5月20日付で総括責任者を解雇しました。



総括責任者は「借り入れがあったので返済にあてていた」と話し、着服した金額について返済の意思を示しているということです。



2026年は4施設とも赤字となっていて、市が約93万円をグリーン産業に支払い補塡(ほてん)していたため、過払いになっていないか調査しています。グリーン産業は、チェック体制や振り込みのルールなどが整っておらず「再発防止に努めたい」としています。