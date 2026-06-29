SnowMan渡辺翔太、主演舞台に豪華弁当差し入れ「これはスタミナ出そう」「カッコよすぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/29】俳優の富永海仁が6月27日、自信の公式X（旧Twitter）を更新。出演中の舞台で主演を務めるSnow Man渡辺翔太からの差し入れを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】スノメンバー「豪華で嬉しい」主演舞台に差し入れた弁当
女優の芳根京子と渡辺がW主演を務める「ウェンディ＆ピーターパン」（東京・THEATER MILANO-Zaにて上演中）に出演中の富永は「本日昼夜公演無事終演しました。台風が近づいている中無事に終わってよかった〜」とつづり、公演の合間の写真を複数枚投稿。また、「本日はしょっぴーさんからうなぎ！！うなぎだー♪！！」と共演中の渡辺から差し入れされたうなぎ弁当を公開した。富永は「支えてもらってます！！ありがとうございます」と嬉しそうにコメントしている。
この投稿に「うなぎ弁当豪華ですね」「後輩思いの素敵な先輩」「豪華で嬉しい」「これはスタミナ出そう」「公演頑張ってください」「翔太くんカッコよすぎ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】スノメンバー「豪華で嬉しい」主演舞台に差し入れた弁当
◆富永海仁、SnowMan渡辺翔太からの差し入れ公開
女優の芳根京子と渡辺がW主演を務める「ウェンディ＆ピーターパン」（東京・THEATER MILANO-Zaにて上演中）に出演中の富永は「本日昼夜公演無事終演しました。台風が近づいている中無事に終わってよかった〜」とつづり、公演の合間の写真を複数枚投稿。また、「本日はしょっぴーさんからうなぎ！！うなぎだー♪！！」と共演中の渡辺から差し入れされたうなぎ弁当を公開した。富永は「支えてもらってます！！ありがとうございます」と嬉しそうにコメントしている。
◆富永海仁の投稿に反響
この投稿に「うなぎ弁当豪華ですね」「後輩思いの素敵な先輩」「豪華で嬉しい」「これはスタミナ出そう」「公演頑張ってください」「翔太くんカッコよすぎ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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