★ガイドブックにない女将３ツ星グルメ★

その土地を知り尽くす女将さんに

ガイドブックに載っていないとっておきのお店を調査！

今回の舞台は、夏に行きたい観光地日光！

【出演者】

郄地優吾（SixTONES）・柳沢慎吾・川村エミコ（たんぽぽ）

【ご紹介させていただいた施設】

○日光千姫物語（女将 根本さん）

・日光東照宮

・本宮カフェ

・中国料理 日光翠園

○梅屋敷旅館（女将 増田さん）

・日光市霧降高原 キスゲ平園地

・三ツ山羊羹本舗

梅屋敷料館に関するお問い合わせは、別館 高照にお問い合わせください。

★人気チェーン店で定番のメニューを主婦トリオがアレンジ！★

人気チェーン店で定番のメニューを主婦トリオがアレンジ！

さらに名古屋発祥のチェーン店を調査。

主婦トリオがその楽しみ方を本音で評価！

【出演者】小島奈津子・アン ミカ・くわばたりえ（クワバタオハラ）

【ご紹介させていただいた店舗】

★ガスト

★ジョナサン

★サンマルクカフェ&茶

★ブロンコビリー

★国民意識調査ビンゴ★

あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！

今回のテーマは・・・・「賢い動物トップ９は？」

１位 チンパンジー

２位 イルカ

３位 カラス

４位 シャチ

５位 ゾウ

６位 サル

７位 オランウータン

８位 ゴリラ

９位 オウム





＜視聴者プレゼント＞

日光カステラ本舗「特撰日光カステラ レモン味」

をプレゼント！