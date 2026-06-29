６月２９日（月）のヒルナンデス！は★ガイドブックにない女将３ツ星グルメ＆人気チェーン店で定番のメニューを主婦トリオがアレンジ！＆国民意識調査ビンゴ★
★ガイドブックにない女将３ツ星グルメ★
その土地を知り尽くす女将さんに
ガイドブックに載っていないとっておきのお店を調査！
今回の舞台は、夏に行きたい観光地日光！
【出演者】
郄地優吾（SixTONES）・柳沢慎吾・川村エミコ（たんぽぽ）
【ご紹介させていただいた施設】
○日光千姫物語（女将 根本さん）
・日光東照宮
・本宮カフェ
・中国料理 日光翠園
○梅屋敷旅館（女将 増田さん）
・日光市霧降高原 キスゲ平園地
・三ツ山羊羹本舗
梅屋敷料館に関するお問い合わせは、別館 高照にお問い合わせください。
★人気チェーン店で定番のメニューを主婦トリオがアレンジ！★
人気チェーン店で定番のメニューを主婦トリオがアレンジ！
さらに名古屋発祥のチェーン店を調査。
主婦トリオがその楽しみ方を本音で評価！
【出演者】小島奈津子・アン ミカ・くわばたりえ（クワバタオハラ）
【ご紹介させていただいた店舗】
★ガスト
★ジョナサン
★サンマルクカフェ&茶
★ブロンコビリー
★国民意識調査ビンゴ★
あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！
今回のテーマは・・・・「賢い動物トップ９は？」
１位 チンパンジー
２位 イルカ
３位 カラス
４位 シャチ
５位 ゾウ
６位 サル
７位 オランウータン
８位 ゴリラ
９位 オウム
＜視聴者プレゼント＞
日光カステラ本舗「特撰日光カステラ レモン味」
をプレゼント！