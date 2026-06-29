『トイ・ストーリー5』花江夏樹、木村昴、朴ロ美、上坂すみれらカメオ声優15人発表 演じる役名は“秘密”
ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）の日本版カメオ声優15人が発表された。花江夏樹、木村昴、朴ロ美（※ロ＝王へんに路）、上坂すみれら人気声優・俳優陣が名を連ねているが、演じるキャラクター名は公開まで“秘密”。劇場で観てのお楽しみとなる。
【動画】オマージュに胸が熱くなる本編映像
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中で愛されている「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。先日全米公開を迎え、初週末3日間の興行収入は約1億6000万ドル（約257億6000万円、1ドル＝161円換算）を記録。6月26日時点の世界興行収入は約3億6665万ドル（約590億円）を突破し、シリーズ歴代最高のスタートを切った。
本作では、ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレ・トレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
今回発表されたカメオ声優は、雨宮天、上坂、上田麗奈、江口拓也、神谷浩史、木村、小島よしお、子安武人、佐倉綾音、佐々木梅治、諏訪部順一、高橋李依、朴、花江、福西勝也の15人。それぞれが劇中で新たなおもちゃを演じる。
花江は「大人も子どもも関係なく、みんなで一緒に夢中になれるところが魅力」とシリーズ愛を語り、「出会いや別れ、絆といった深いテーマが描かれているからこそ、大人になった今でも胸に深く刺さる」とコメント。「素敵な作品に携わることができて感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びを明かした。
木村は「アフレコしている間も、家のおもちゃたちがどこかへ出かけたりしていないか心配で集中できませんでした」とユーモアを交えつつ、「大人も一瞬にして子どもに戻り、自分のおもちゃをもう一度抱きしめたくなる。それが『トイ・ストーリー』の魅力ですね」と語った。
神谷は「おもちゃは子どものために存在して、子どもと遊ぶことを至上の喜びとしている…そんな最高に幸せな想像が『トイ・ストーリー』最大の魅力」とコメント。お気に入りのキャラクターについて「ブルズアイとジェシーはずーっとApple Watchの待ち受けにしていました」と明かした。
朴は「誰もが子どもの頃に抱いた『おもちゃとの思い出』を優しく呼び起こしてくれる作品」と魅力を語り、「子どもはもちろん、大人になった今だからこそ深く心に響く、世代を超えて愛される作品」とシリーズへの思いを寄せた。
おもちゃ遊びが大好きな少女・ボニーは、周囲の子どもたちがタブレットに夢中になるなか、友達づくりに悩んでいた。そんなボニーも最新型タブレット「リリーパッド」を手に入れると、他の子どもと同じようにタブレットに支配されていく…。そんななか、ウッディとバズの名コンビは再び力を合わせ、おもちゃにできる本当の役割を探す冒険へと旅立つ。
スマートフォンやタブレットが当たり前となった時代を背景に、おもちゃと子どもの絆を描く『トイ・ストーリー5』。新たなおもちゃを演じる15人が、どの場面で登場するのかにも注目が集まりそうだ。
■日本版カメオ声優15人のコメント全文
▼雨宮天
おもちゃに心があって、こんなに動くなんて！と、子ども時代にとても楽しんだ記憶があります。
しかし大人になってから観ると、楽しいのはもちろんですが、心を震わされて終始泣いてしまいます。
おもちゃが子どもをとても大切に思う気持ちや、それぞれが経験してきた悲しみと、それを乗り越えていく姿。そして絶対に友達を見捨てない仲間たちの絆が、楽しい大冒険の中で丁寧に描かれていて、本当に素敵な作品だと思います！
▼上坂すみれ
観る前よりも優しいあたたかい気持ちになれるところが素敵です…！そして、クラシカルなおもちゃで遊びたくなります！
▼上田麗奈
いくつになっても童心とわくわくを思い出させてくれるシリーズだと感じています。
キャラクターたちの悩みに感情移入できるところも魅力的ですし、観終わった後、心に「楽しさ」や「あたたかさ」が残り続けるところが大好きです。
▼江口拓也
当時『トイ・ストーリー』の1作目のVHSを買ってたくらい好きだったので、シリーズに参加できて光栄です。
誰しもが子どもから大人へと変化していくわけですが、それぞれの視点で心に刺さるものがあるのが、魅力的だと思います。
おもちゃ大好きっ子だった自分には、考えさせられる部分がたくさんあります。
▼神谷浩史
おもちゃは子どものために存在して、子どもと遊ぶことを至上の喜びとしている…そんな最高に幸せな想像が「トイ・ストーリー」の最大の魅力だと思います。
おもちゃたちが友達のために頑張る姿には笑いと涙が詰まっていて、スリンキー・ドッグが自身の特徴を活かし「胴がちぎれちまいそうだ！」って言いながらウッディとバズを救おうとするシーンが好きです！
ちょっと間の悪いブルズアイ、そして繊細だけれど底抜けに明るいジェシーはお気に入りで、ずーっとApple Watchの待受にしていました！
▼木村昴
アフレコしている間も、家のオモチャたちがどこかへ出かけたりしていないか心配で、集中できませんでした。
大人も一瞬にして子供に戻り、自分のオモチャをもう一度抱きしめたくなる。それが「トイ・ストーリー」の魅力ですね。
▼小島よしお
「トイ・ストーリー」の魅力はたくさんありますが、まず、ウッディはじめおもちゃたちが健気で必死で一生懸命なところかなと思います。心をわし掴みにされ引き込まれます。
そして人間の前では絶対におもちゃであるというルールで起きるスリル。「良かった間に合った！」とか心の中で叫んじゃう（笑）
そしてきっとこれはほんとに起きてる世界なんだとおもちゃを慈しむ気持ちが毎回強くなります。ピーヤ！
▼子安武人
「トイ・ストーリー」シリーズはウッディとバズの凸凹バディが織りなすドラマが最高に面白い。友情、裏切り、和解、笑いと涙が交互にぶち込まれ、大人も子どもも楽しめるエンタメ作品。見終わるたび「明日も頑張ろう！」と思える名作です。
そんな「トイ・ストーリー」の最新作に、今回、僕はちょっとだけスペシャルカメオ出演をしているので、僕の出演シーンを探しつつ、たっぷりと物語を楽しんでくださいね。
▼佐倉綾音
心をワクワクさせるすべてが「トイ・ストーリー」に詰まっていると言っても過言ではないほど、友情や愛情を礎とした隙のないストーリー構成、個性の肯定、変わりゆくものと変わらないものの表現、人生の酸いも甘いも追体験させる共感性が、大人も子どもも魅了するこのシリーズの魅力だと感じています。
今作もまちがいなくそれを感じさせる一作になっていると思いますので、映画館で観られるのが楽しみです！
▼佐々木梅治
（シリーズの魅力は）大人も子供も楽しめて、困難に向かって力を合わせて立ち向かっていくところ。
▼諏訪部順一
子どもから大人まで幅広く楽しめる物語ですが、より胸に深く刺さるのは大人の方かもしれません。
おもちゃたちが置かれている環境の変化は、加齢やさまざまなライフイベントなどを経ることによって移り行く、自身の在り方や居場所の変化に重なるところがありますし、そんなおもちゃと触れ合っていた子どもが成長していく姿も、同様にノスタルジーを強く覚えるものです。笑って泣ける素晴らしいエンタテインメント作品。大好きです！
▼高橋李依
オモチャたちの願いが、本当に素直で温かいところでしょうか。
それぞれに、在り方、返し方、努め方、強みや弱みもあって。
いつまでも自分事として振り返りたいなと思うし、一人一人へ感謝と、愛を伝えていきたいです。
▼朴ロ美
「トイ・ストーリー」の魅力は、誰もが子どもの頃に抱いた「おもちゃとの思い出」を優しく呼び起こしてくれるところ。
大切にしていたぬいぐるみや人形に心を預け、秘密を打ち明けた記憶がある人も多いのでは…。
笑って、泣いて、時には胸が締めつけられながら“本当に大切なもの”を改めて気づかせてくれる。
子どもはもちろん、大人になった今だからこそ深く心に響く、世代を超えて愛される作品だと思います。
▼花江夏樹
大人も子どもも関係なく、みんなで一緒に夢中になれるところが魅力ではないでしょうか。
「自分のおもちゃもこんなこと思ってるのかな？」なんて想像したりワクワクしますね。
出会いや別れ、絆といった深いテーマが描かれているからこそ大人になった今でも胸に深く刺さりますし、子どもの頃とは違う感じ方もしました。個人的にはおもちゃそれぞれの素材感やそれを感じられる効果音がとても好きで注目してしまいます。
素敵な作品に携わることができて感謝の気持ちでいっぱいです。公開をお楽しみに！
▼福西勝也
想像力豊かなごっこ遊びからすべてが始まる「トイ・ストーリー」。わたしも小学生のころ、自分の鉛筆やペンたちそれぞれにキャラクターを見出し、筆箱をシェアハウスに見立て、彼らの生活を想像してごっこ遊びを楽しんでいました。ウッディたちおもちゃは、子どもたちの想像力を育ててくれる大切な存在です。
本作ではそんなみんなが、人間の見えないところで元気に動き回っています。それってつまり！わたしのお家にいるおもちゃたちも、実は持ち主の知らないところで大冒険を繰り広げているんじゃ――そんな夢を世界中の人々に与え続けてきたこと。それこそが本作の最大の魅力だと、わたしは感じます。世界中のおもちゃに
夢と命を与えてくれた、とても大切な作品です！そしてわたしも本シリーズに携わるひとりになれたこと、心から光栄に思います。
みんながくれた想像力で、わたしたちはどこまでも飛んでいける！無限の彼方へ！
【動画】オマージュに胸が熱くなる本編映像
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中で愛されている「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。先日全米公開を迎え、初週末3日間の興行収入は約1億6000万ドル（約257億6000万円、1ドル＝161円換算）を記録。6月26日時点の世界興行収入は約3億6665万ドル（約590億円）を突破し、シリーズ歴代最高のスタートを切った。
今回発表されたカメオ声優は、雨宮天、上坂、上田麗奈、江口拓也、神谷浩史、木村、小島よしお、子安武人、佐倉綾音、佐々木梅治、諏訪部順一、高橋李依、朴、花江、福西勝也の15人。それぞれが劇中で新たなおもちゃを演じる。
花江は「大人も子どもも関係なく、みんなで一緒に夢中になれるところが魅力」とシリーズ愛を語り、「出会いや別れ、絆といった深いテーマが描かれているからこそ、大人になった今でも胸に深く刺さる」とコメント。「素敵な作品に携わることができて感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びを明かした。
木村は「アフレコしている間も、家のおもちゃたちがどこかへ出かけたりしていないか心配で集中できませんでした」とユーモアを交えつつ、「大人も一瞬にして子どもに戻り、自分のおもちゃをもう一度抱きしめたくなる。それが『トイ・ストーリー』の魅力ですね」と語った。
神谷は「おもちゃは子どものために存在して、子どもと遊ぶことを至上の喜びとしている…そんな最高に幸せな想像が『トイ・ストーリー』最大の魅力」とコメント。お気に入りのキャラクターについて「ブルズアイとジェシーはずーっとApple Watchの待ち受けにしていました」と明かした。
朴は「誰もが子どもの頃に抱いた『おもちゃとの思い出』を優しく呼び起こしてくれる作品」と魅力を語り、「子どもはもちろん、大人になった今だからこそ深く心に響く、世代を超えて愛される作品」とシリーズへの思いを寄せた。
おもちゃ遊びが大好きな少女・ボニーは、周囲の子どもたちがタブレットに夢中になるなか、友達づくりに悩んでいた。そんなボニーも最新型タブレット「リリーパッド」を手に入れると、他の子どもと同じようにタブレットに支配されていく…。そんななか、ウッディとバズの名コンビは再び力を合わせ、おもちゃにできる本当の役割を探す冒険へと旅立つ。
スマートフォンやタブレットが当たり前となった時代を背景に、おもちゃと子どもの絆を描く『トイ・ストーリー5』。新たなおもちゃを演じる15人が、どの場面で登場するのかにも注目が集まりそうだ。
■日本版カメオ声優15人のコメント全文
▼雨宮天
おもちゃに心があって、こんなに動くなんて！と、子ども時代にとても楽しんだ記憶があります。
しかし大人になってから観ると、楽しいのはもちろんですが、心を震わされて終始泣いてしまいます。
おもちゃが子どもをとても大切に思う気持ちや、それぞれが経験してきた悲しみと、それを乗り越えていく姿。そして絶対に友達を見捨てない仲間たちの絆が、楽しい大冒険の中で丁寧に描かれていて、本当に素敵な作品だと思います！
▼上坂すみれ
観る前よりも優しいあたたかい気持ちになれるところが素敵です…！そして、クラシカルなおもちゃで遊びたくなります！
▼上田麗奈
いくつになっても童心とわくわくを思い出させてくれるシリーズだと感じています。
キャラクターたちの悩みに感情移入できるところも魅力的ですし、観終わった後、心に「楽しさ」や「あたたかさ」が残り続けるところが大好きです。
▼江口拓也
当時『トイ・ストーリー』の1作目のVHSを買ってたくらい好きだったので、シリーズに参加できて光栄です。
誰しもが子どもから大人へと変化していくわけですが、それぞれの視点で心に刺さるものがあるのが、魅力的だと思います。
おもちゃ大好きっ子だった自分には、考えさせられる部分がたくさんあります。
▼神谷浩史
おもちゃは子どものために存在して、子どもと遊ぶことを至上の喜びとしている…そんな最高に幸せな想像が「トイ・ストーリー」の最大の魅力だと思います。
おもちゃたちが友達のために頑張る姿には笑いと涙が詰まっていて、スリンキー・ドッグが自身の特徴を活かし「胴がちぎれちまいそうだ！」って言いながらウッディとバズを救おうとするシーンが好きです！
ちょっと間の悪いブルズアイ、そして繊細だけれど底抜けに明るいジェシーはお気に入りで、ずーっとApple Watchの待受にしていました！
▼木村昴
アフレコしている間も、家のオモチャたちがどこかへ出かけたりしていないか心配で、集中できませんでした。
大人も一瞬にして子供に戻り、自分のオモチャをもう一度抱きしめたくなる。それが「トイ・ストーリー」の魅力ですね。
▼小島よしお
「トイ・ストーリー」の魅力はたくさんありますが、まず、ウッディはじめおもちゃたちが健気で必死で一生懸命なところかなと思います。心をわし掴みにされ引き込まれます。
そして人間の前では絶対におもちゃであるというルールで起きるスリル。「良かった間に合った！」とか心の中で叫んじゃう（笑）
そしてきっとこれはほんとに起きてる世界なんだとおもちゃを慈しむ気持ちが毎回強くなります。ピーヤ！
▼子安武人
「トイ・ストーリー」シリーズはウッディとバズの凸凹バディが織りなすドラマが最高に面白い。友情、裏切り、和解、笑いと涙が交互にぶち込まれ、大人も子どもも楽しめるエンタメ作品。見終わるたび「明日も頑張ろう！」と思える名作です。
そんな「トイ・ストーリー」の最新作に、今回、僕はちょっとだけスペシャルカメオ出演をしているので、僕の出演シーンを探しつつ、たっぷりと物語を楽しんでくださいね。
▼佐倉綾音
心をワクワクさせるすべてが「トイ・ストーリー」に詰まっていると言っても過言ではないほど、友情や愛情を礎とした隙のないストーリー構成、個性の肯定、変わりゆくものと変わらないものの表現、人生の酸いも甘いも追体験させる共感性が、大人も子どもも魅了するこのシリーズの魅力だと感じています。
今作もまちがいなくそれを感じさせる一作になっていると思いますので、映画館で観られるのが楽しみです！
▼佐々木梅治
（シリーズの魅力は）大人も子供も楽しめて、困難に向かって力を合わせて立ち向かっていくところ。
▼諏訪部順一
子どもから大人まで幅広く楽しめる物語ですが、より胸に深く刺さるのは大人の方かもしれません。
おもちゃたちが置かれている環境の変化は、加齢やさまざまなライフイベントなどを経ることによって移り行く、自身の在り方や居場所の変化に重なるところがありますし、そんなおもちゃと触れ合っていた子どもが成長していく姿も、同様にノスタルジーを強く覚えるものです。笑って泣ける素晴らしいエンタテインメント作品。大好きです！
▼高橋李依
オモチャたちの願いが、本当に素直で温かいところでしょうか。
それぞれに、在り方、返し方、努め方、強みや弱みもあって。
いつまでも自分事として振り返りたいなと思うし、一人一人へ感謝と、愛を伝えていきたいです。
▼朴ロ美
「トイ・ストーリー」の魅力は、誰もが子どもの頃に抱いた「おもちゃとの思い出」を優しく呼び起こしてくれるところ。
大切にしていたぬいぐるみや人形に心を預け、秘密を打ち明けた記憶がある人も多いのでは…。
笑って、泣いて、時には胸が締めつけられながら“本当に大切なもの”を改めて気づかせてくれる。
子どもはもちろん、大人になった今だからこそ深く心に響く、世代を超えて愛される作品だと思います。
▼花江夏樹
大人も子どもも関係なく、みんなで一緒に夢中になれるところが魅力ではないでしょうか。
「自分のおもちゃもこんなこと思ってるのかな？」なんて想像したりワクワクしますね。
出会いや別れ、絆といった深いテーマが描かれているからこそ大人になった今でも胸に深く刺さりますし、子どもの頃とは違う感じ方もしました。個人的にはおもちゃそれぞれの素材感やそれを感じられる効果音がとても好きで注目してしまいます。
素敵な作品に携わることができて感謝の気持ちでいっぱいです。公開をお楽しみに！
▼福西勝也
想像力豊かなごっこ遊びからすべてが始まる「トイ・ストーリー」。わたしも小学生のころ、自分の鉛筆やペンたちそれぞれにキャラクターを見出し、筆箱をシェアハウスに見立て、彼らの生活を想像してごっこ遊びを楽しんでいました。ウッディたちおもちゃは、子どもたちの想像力を育ててくれる大切な存在です。
本作ではそんなみんなが、人間の見えないところで元気に動き回っています。それってつまり！わたしのお家にいるおもちゃたちも、実は持ち主の知らないところで大冒険を繰り広げているんじゃ――そんな夢を世界中の人々に与え続けてきたこと。それこそが本作の最大の魅力だと、わたしは感じます。世界中のおもちゃに
夢と命を与えてくれた、とても大切な作品です！そしてわたしも本シリーズに携わるひとりになれたこと、心から光栄に思います。
みんながくれた想像力で、わたしたちはどこまでも飛んでいける！無限の彼方へ！