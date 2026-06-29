サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨んでいる日本代表は日本時間２９日未明に、決勝トーナメント１回戦のブラジル戦に臨む。

昨年の親善試合ブラジル戦で決勝ゴールを挙げた上田綺世に期待がかかる。

オランダリーグ得点王は感性を大事に

ブラジルから初勝利を挙げた昨年の親善試合。同点の後半にＣＫをヘディングでたたき込み、決勝点を奪ったのが上田（フェイエノールト）だった。Ｗ杯本番でもエースに期待がかかるが、相まみえるであろうブラジルのセンターバックは当時と違う。

鋭い読みが光る主将のマルキーニョス（パリ・サンジェルマン）と、空中戦に強いマガリャンイス（アーセナル）。今季の欧州チャンピオンズリーグの決勝で対戦した、名実ともに世界最強のコンビだ。

そんな強敵との対戦に、オランダリーグ得点王は、「その環境でどのくらい結果を残せるかが問われる試合になる」と奮い立つ。データや分析に頼るタイプではなく、重きを置くのは自身の感性。「しっかり観察し、隙を狙う」と思い描いている。

１次リーグのチュニジア戦では痛烈なミドルシュートを決め、スウェーデン戦はポストプレーで先制点を演出した。４５分の出場で無得点に終わった前回大会を経て、日本の中心選手に成長した。「役割も責任も、自信も違う。重みが増す１点を、（自分が）取れるようにしたい」。たくましくなった日本のエースが、王国を打ち崩す。（細田一歩）