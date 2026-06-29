亡くなる4日前まで公の場に…『太陽を抱く月』『応答せよ1988』出演女優、突然の訃報から7年

女優チョン・ミソンさんが、突然帰らぬ人となってから早くも7年が経った。

去る2019年6月29日、チョン・ミソンさんは全州（チョンジュ）のあるホテルで、遺体で発見された。享年48歳。彼女は当時、舞台『実家のお母さんと2泊3日』（原題）の公演のために、ホテルに滞在していた。

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当時、彼女はマネージャーに発見され、病院に搬送されたが、意識を回復することはなかった。所属事務所側は、彼女がうつ病を患っていたと伝えた。

チョン・ミソンさんは、死亡の直前まで女優として活発に活動していたなかで、このような悲報を伝えた。4日前まで映画『王の願い ハングルの始まり』の制作報告会にも出席しており、KBS2ドラマ『ノクドゥ伝〜花に降る月明り〜』への出演も予定されていた。

（写真提供＝OSEN）チョン・ミソンさん

1970年生まれのチョン・ミソンさんは、安養（アニャン）芸術高校の演劇映画科とソウル芸術大学の放送芸能科を経て、1986年にMBCベストセラー劇場『サンタクロースはいるのか』（原題）でデビューした。

ドラマ『太祖王建』『ファン・ジニ』『製パン王 キム・タック』『雲が描いた月明り』『太陽を抱く月』『六龍が飛ぶ』『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』などに出演し、大人気を博した。

あわせて、映画『八月のクリスマス』『殺人の追憶』『母なる証明』など、スクリーンでも活躍した。

そして、「第17回黄金撮影賞」新人女優賞、2006年の「KBS演技大賞」助演女優賞、「第21回大韓民国文化芸能大賞」映画部門の女性優秀演技賞、「第34回黄金撮影賞」、2015年の「SBS演技大賞」帯ドラマ部門の女性特別演技賞などを受賞し、人気と演技力ともに認められた。

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