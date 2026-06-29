「踊る大捜査線 N.E.W.」9人の新キャスト発表 NEWS増田貴久・野呂佳代・玉井詩織・櫻坂46藤吉夏鈴・齊藤なぎさら
【モデルプレス＝2026/06/29】俳優の織田裕二が主演を務める『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開）の新キャストが解禁された。
【写真】NEWSメンバー、自身のブランドアイテム着用し登壇
今回「踊る大捜査線」に新たに参加する「N.E.W.」メンバーが一挙解禁。台東署の若き熱血刑事・芝田ひばり役を趣里、麻布中央署の冷静沈着な今どきの刑事・美浦秋役を白洲迅、青島の同期であり、警視庁捜査第一課長・北丘雲斗役を佐々木蔵之介、真下正義・雪乃夫妻の息子・真下勇気役を増田貴久が担当する。
さらに、「幸福支援部隊」として警視庁内の福利厚生を促進する小昏双葉役を野呂佳代、謎の女子高校生・村下希衣子役を藤吉夏鈴（櫻坂46）、須永あかね役を齊藤なぎさ、警視庁クリニックの医師・指方輝役を佐藤二朗、看護師の掛井れのん役を玉井詩織（ももいろクローバーZ）が務める。
1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズ。翌1998年に 『踊る大捜査線 THE MOVIE』が公開されると、興行収入100億円超えのヒットを記録。2003年公開の映画第2弾 『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』では、興行収入173.5億円を記録し、22 年間という長い間、邦画実写の金字塔として輝き続けた。
脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官、織田裕二演じる主人公・青島俊作を始めとした数多くの魅力的なキャラクターが登場し、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、真摯に事件に向かっていく。正しいことをするために走り続ける青島刑事と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながらリアルな描写で描き、人気を博した。
常に自分の信念に従い、市民のために現場で奔走する、正義感にあふれる男・青島俊作。「NEXT． EVOLUTION． WORLD．」が示す通り、青島俊作の新たな物語がここから始まる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】NEWSメンバー、自身のブランドアイテム着用し登壇
◆「踊る大捜査線 N.E.W.」新キャスト解禁
今回「踊る大捜査線」に新たに参加する「N.E.W.」メンバーが一挙解禁。台東署の若き熱血刑事・芝田ひばり役を趣里、麻布中央署の冷静沈着な今どきの刑事・美浦秋役を白洲迅、青島の同期であり、警視庁捜査第一課長・北丘雲斗役を佐々木蔵之介、真下正義・雪乃夫妻の息子・真下勇気役を増田貴久が担当する。
◆織田裕二主演「踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！」
1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズ。翌1998年に 『踊る大捜査線 THE MOVIE』が公開されると、興行収入100億円超えのヒットを記録。2003年公開の映画第2弾 『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』では、興行収入173.5億円を記録し、22 年間という長い間、邦画実写の金字塔として輝き続けた。
脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官、織田裕二演じる主人公・青島俊作を始めとした数多くの魅力的なキャラクターが登場し、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、真摯に事件に向かっていく。正しいことをするために走り続ける青島刑事と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながらリアルな描写で描き、人気を博した。
常に自分の信念に従い、市民のために現場で奔走する、正義感にあふれる男・青島俊作。「NEXT． EVOLUTION． WORLD．」が示す通り、青島俊作の新たな物語がここから始まる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】