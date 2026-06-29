頼む…ずっと売ってくれ〜！「中で分けられるって斬新！」欲しい物を即取り出せる100均袋

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商品情報
商品名：仕切り付きスライダーバッグ Lサイズ 3枚
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：19.5×21cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4903652004531
ダイソーで見つけたスライダーバッグが実用的！
さまざまな種類のジップバッグが販売されているダイソーで、気になる商品を見つけました。
『仕切り付きスライダーバッグ Lサイズ 3枚』は、珍しい仕切り付きのスライダーバッグ。バッグ内の整理整頓や、旅行に便利だと思って購入してみました。
価格は110円（税込）。3枚入りなので、アイテムの種類によって分けて使えます。
一見シンプルな袋に見えますが、上に小窓が付いているのもポイント！何を入れたのかを把握しやすくなっています。
カラーは淡いピンクで、中身が丸見えにならないのも嬉しい限りです。
スライダーを採用しているため、指で摘まんで引くだけで簡単に閉じられるのも助かります。
よくあるチャック式だと指先に力が要る上、閉まっていないこともあるので、簡単かつ確実に閉じられるこちらのほうが便利です。
『仕切り付きスライダーバッグ』の使い心地は？
中に物を入れた状態です。完全に中身が見えないわけではなく、やや透けて見えます。
プライバシーは守りつつ、何を収納したのかがなんとなくわかるので、荷物の取り出しがスムーズに行えます。
裏面はクリアになっているため、中身をしっかりと確認したい方にも安心。裏面は視認性が高いので、入れ忘れも防げます。
仕切りが付いており、収納スペースが3か所に分かれています。アイテムの種類や用途に合わせて、しっかりと分けながら収納できます。
今回はコスメを収納してみましたが、何がどこに入っているのかが、大まかにわかるので時短にも繋がり便利です！
サイズは約19.5×21cmとゆったりとしているので、背が高いアイテムもすっぽり入ります。
今回はスティックタイプの美容サプリを入れてみましたが、ちょうどいいサイズ感でした。
背が低いアイテムだと小窓から中身を確認しにくいですが、サプリやスティックタイプの飲料など背が高いものは、上部まで届きやすいため小窓から確認しやすいです。
とにかく仕切り付きというのが便利！いくつも袋を用意する必要がなく、これ1つで賢く整理整頓できて実用的です。
今回は、ダイソーで見つけた『仕切り付きスライダーバッグ Lサイズ 3枚』をご紹介しました。
普段のバッグ内整理から、旅行、アウトドアまで、さまざまなシーンで活躍すること間違いなし！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。