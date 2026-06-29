頼む…ずっと売ってくれ〜！「中で分けられるって斬新！」欲しい物を即取り出せる100均袋

ダイソーで、ちょっと珍しいスライダーバッグを発見。食品の保存ではなく、小物の整理整頓に便利なアイテムです！中に仕切りが付いており、種類ごとに分けて収納できて便利。バッグ内の整理や旅行、アウトドアなどに活躍します。さらに、外から中身を判別しやすい機能もプラス。取り出しやすさに特化した優れものです！

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商品情報

商品名：仕切り付きスライダーバッグ Lサイズ 3枚

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：19.5×21cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4903652004531

ダイソーで見つけたスライダーバッグが実用的！

さまざまな種類のジップバッグが販売されているダイソーで、気になる商品を見つけました。

『仕切り付きスライダーバッグ Lサイズ 3枚』は、珍しい仕切り付きのスライダーバッグ。バッグ内の整理整頓や、旅行に便利だと思って購入してみました。

価格は110円（税込）。3枚入りなので、アイテムの種類によって分けて使えます。

一見シンプルな袋に見えますが、上に小窓が付いているのもポイント！何を入れたのかを把握しやすくなっています。

カラーは淡いピンクで、中身が丸見えにならないのも嬉しい限りです。

スライダーを採用しているため、指で摘まんで引くだけで簡単に閉じられるのも助かります。

よくあるチャック式だと指先に力が要る上、閉まっていないこともあるので、簡単かつ確実に閉じられるこちらのほうが便利です。

『仕切り付きスライダーバッグ』の使い心地は？

中に物を入れた状態です。完全に中身が見えないわけではなく、やや透けて見えます。

プライバシーは守りつつ、何を収納したのかがなんとなくわかるので、荷物の取り出しがスムーズに行えます。

裏面はクリアになっているため、中身をしっかりと確認したい方にも安心。裏面は視認性が高いので、入れ忘れも防げます。

仕切りが付いており、収納スペースが3か所に分かれています。アイテムの種類や用途に合わせて、しっかりと分けながら収納できます。

今回はコスメを収納してみましたが、何がどこに入っているのかが、大まかにわかるので時短にも繋がり便利です！

サイズは約19.5×21cmとゆったりとしているので、背が高いアイテムもすっぽり入ります。

今回はスティックタイプの美容サプリを入れてみましたが、ちょうどいいサイズ感でした。

背が低いアイテムだと小窓から中身を確認しにくいですが、サプリやスティックタイプの飲料など背が高いものは、上部まで届きやすいため小窓から確認しやすいです。

とにかく仕切り付きというのが便利！いくつも袋を用意する必要がなく、これ1つで賢く整理整頓できて実用的です。

今回は、ダイソーで見つけた『仕切り付きスライダーバッグ Lサイズ 3枚』をご紹介しました。

普段のバッグ内整理から、旅行、アウトドアまで、さまざまなシーンで活躍すること間違いなし！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。