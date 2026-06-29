スマートアシスト強化とLED装備標準化で安全性向上

ダイハツは2026年6月4日、軽商用車「ハイゼット カーゴ」の一部改良モデルを発売しました。

今回の改良では、同日に仕様変更を受けた「アトレー」と同様に、予防安全機能「スマートアシスト」の性能向上が図られています。

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軽商用車は配送やサービス業などで長時間使用されるケースが多く、交通量の多い市街地を走行する機会も少なくありません。そのため、ドライバーを支援する安全機能の進化は大きな意味を持つといえるでしょう。

ハイゼットシリーズは1960年に誕生したダイハツの商用車ブランドです。長年にわたり軽商用車市場を支えてきた存在であり、国内では高い知名度を誇ります。

なかでもハイゼット カーゴは、荷物をたくさん積める実用性と軽自動車ならではの扱いやすさを兼ね備えたモデルとして、多くの事業者から支持を得てきました。

時代の変化に合わせながら改良を重ねてきたことも特徴で、配送ニーズの多様化や働く環境の変化にも対応してきました。

取り回しの良さや経済性に加え、広い荷室空間を備えていることから、宅配業務や設備メンテナンス、移動販売など幅広い用途で活躍しています。

現行モデルは2021年12月にフルモデルチェンジを実施して登場しました。軽商用車専用プラットフォームを採用し、従来以上に積載性能や使い勝手を高めたことが大きな特徴です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1890mmで、軽自動車規格の枠内に収まりながらも効率的な設計によって広い荷室を確保しています。

また、両側スライドドアを採用しているため、狭い場所での乗り降りや荷物の積み下ろしもスムーズです。

住宅街や商店街などスペースに余裕のない場所でも扱いやすく、業務車両として高い利便性を発揮します。

搭載されるエンジンは660cc直列3気筒自然吸気エンジンが基本となり、上位グレードには660cc直列3気筒ターボエンジンも設定されています。

駆動方式は2WDと4WDを用意し、トランスミッションはCVTを中心に構成。一部グレードでは5速MTも選択できるため、用途や好みに応じた選択が可能です。

今回の改良で最も注目されるのは、安全装備の進化です。スマートアシストには新たな認識機能が追加され、横断する自転車を検知できるようになりました。

さらに、交差点で右折する際に対向車線を走る車両を検知する機能や、右左折時に進行方向へ横断してくる歩行者を検知する機能も採用されています。

こうした機能強化によって、交差点での事故リスク低減が期待されます。特に市街地では歩行者や自転車との接触事故が発生しやすいため、業務で毎日運転するユーザーにとって安心感の向上につながりそうです。

装備面では、「クルーズ」「クルーズターボ」「ハイゼットデッキバン G」にLEDパックを標準装備しました。

このパッケージにはLEDヘッドランプ、LEDフォグランプ、LEDルームランプ（フロント）、LED荷室灯、ADB（アダプティブドライビングビーム）、サイドビューランプが含まれています。

夜間走行時や悪天候時の視認性向上が期待できるほか、商品力の強化にもつながっています。

グレードは「スペシャル」「スペシャルクリーン」「デラックス」「クルーズ」「クルーズターボ」の5種類を設定し、価格（消費税込み）は115万5000円から179万3000円です。

さらに、荷室を拡大した2シーター仕様や、荷台と後席を組み合わせたデッキバンシリーズ、福祉車両のハイゼット スローパーも用意されています。

2シーターは118万8000円から152万9000円、デッキバンは143万円から188万1000円、スローパーは181万円から195万円となっており、多様なニーズに応えるラインナップが特徴です。

ネット上では今回の改良についてさまざまな意見が見られました。「安全装備の進化は商用車こそ重要だと思う」「交差点での自転車検知はありがたい」「LEDパック標準化はうれしい変更」「配送業で使うので事故防止機能の強化は歓迎」「ハイゼットはやはり積載性が魅力」「ターボモデルの使い勝手が気になる」「デッキバンの便利さは他に代えがたい」「価格は上がっても安全性向上なら納得できる」といった声が寄せられており、安全性能の強化や装備充実を評価する意見が目立っていました。

長年にわたり軽商用車市場を支えてきたハイゼット カーゴですが、今回の改良によってさらに実用性と安心感を高め、幅広いユーザーから注目を集める存在となりそうです。