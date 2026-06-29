最新の一部改良とカローラ ツーリングへの反響

トヨタは2026年5月12日に、ステーションワゴンタイプの「カローラ ツーリング」の一部改良をおこない発売しました。

さらに、2026年10月にカローラシリーズが誕生60周年を迎えることを記念してアップデートされた特別仕様車も同時に発売され、市場から高い注目を集めています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新たな「カローラツーリング」です！ 画像で見る（30枚以上）

現在の販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

カローラシリーズは1966年の初代誕生以来、時代の変化に合わせて進化を続けてきた歴史あるモデルです。

なかでもカローラ ツーリングは、日本の環境に適した扱いやすさと高い実用性を備えたステーションワゴンとして展開されています。

現行モデルは2019年9月に登場した12代目カローラシリーズをベースとしており、TNGAプラットフォームを採用しています。

ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1460mm、ホイールベース2640mmです。

外観は低重心でスポーティなシルエット、内装は薄型・ワイドなインストルメントパネルによる開放的な空間が特徴です。

荷室にはリバーシブルデッキボードを備え、高い実用性も確保しています。

現在のパワートレインは1.8リッターハイブリッドシステムのみとなり、駆動方式は2WDと電気式4WDシステム「E-Four」を設定。WLTCモード燃費は24.9km／L〜26.7km／Lです。

また2024年4月には、スポーティな特別仕様車「ACTIVE SPORT」が追加されました。

専用デザインのフロントバンパーやロッカーモール、ブラック塗装の17インチアルミホイールを装備するほか、ブラック×ダークグレーのスポーツシートを採用。

さらに2WD車には専用チューニングサスペンションを設定し、操縦安定性と上質な乗り心地を高いレベルで両立しています。

そして2026年5月12日の一部改良では、さらなる商品力の強化が図られています。

ボディカラーに新色の「ニュートラルブラック」と「エモーショナルレッドII」が新たに追加設定されました。

また、ベーシックな「X」グレードの装備が見直され、スマートエントリーやナビレディパッケージが標準装備化されたことで、エントリーモデルとしての利便性が一段と高められています。

さらに、特別仕様車の「ACTIVE SPORT」はカローラシリーズの登場60周年を記念した仕様にアップデートされました。

フロントフェンダー左右への記念ロゴステッカーの貼付や、レーザー加工の記念ロゴを施した合成皮革巻きインストルメントパネルを採用。

また特別仕様車には、ニュートラルブラックの専用デザインフロントバンパーやロッカーモールが用意されました。さらに専用色として「ニュートラルブラック×アッシュ」のボディカラーが設定されています。

現在のラインナップにおける販売価格（消費税込）は、X（2WD）の244万7500円から、特別仕様車であるACTIVE SPORT（E-Four）の349万6900円です。

それでは、新たなカローラ ツーリングについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

トヨタの販売店スタッフは現在の状況について次のように話します。

「カローラ ツーリングの特別仕様車は、発売後多くのお客様からお問い合わせをいただいています。実際に試乗されたお客様からは、『60周年にふさわしく、内装が高級感あってテンションが上がる』というお声を頂いています」

また、専用のデザインについても好評のようで、以下のような具体的なコメントが届いているといいます。

「『専用のフロントバンパーが他のグレードと比べて少しいかつくてカッコいい』というお声や、『専用色がシックでおしゃれ』といった声もありました」

さらに、どのようなユーザーがこの特別なワゴンに注目しているのか、その傾向についても教えてくれました。

「クルマ好きの方で、SUVから乗り換えられるという方が多い印象ですね。

都内にお住いの方で、ご夫婦2人でよくドライブに出かけられるというお客様は、『元々カローラクロスに乗っていたが、少し室内の広さを持て余していた感じがあり、アクティブさを残したままカッコいい車に乗り換えたかった』と仰っており、今回の特別仕様車発売を機にクルマの乗り換えをされました」

長年愛され続けるカローラ ツーリングですが、今回の最新改良と魅力的な記念仕様へのアップデートによってその高い実用性とスポーティさがさらに磨かれ、こだわりの強いユーザー層からも安定した支持を集め続けているようです。