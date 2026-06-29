逞しい大型犬の可愛すぎる行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で27万6000回再生を突破し、「イカツイ系の優男」「可愛くておりこうさん」「めちゃくちゃ反省してるw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬がイタズラをするので『泣いているフリ』をしてみた結果→状況を察して…あまりにも尊い『反省』】

飼い主さんにイタズラ

TikTokアカウント「monkeyjr0127」の投稿主さんは、アメリカン・スタッフォードシャー・テリアの『ジュニア』ちゃんの日常を紹介しています。ある日、ジュニアちゃんは投稿主さんの手帳をくわえて部屋中を猛ダッシュ。追いかけっこが始まるのを期待しているのか、しっぽを振りながらとても楽しそうに駆け回っていました。

しかし、投稿主さんは追いかける代わりに、その場で泣いているフリを始めます。すると、さっきまで満面の笑みだったジュニアちゃんの表情が一変。「あれ、どうしたの？」とでも言いたげに動きを止め、どこか気まずそうで悲しげな顔に。イタズラが原因で大好きな飼い主さんを泣かせてしまったと思ったのでしょう。

反省する姿にホッコリ

ソファで泣き崩れる投稿主さんのもとへ、ジュニアちゃんはそっと近づいていきます。そして頭に優しく鼻先をちょんとつけ、「ごめんね」と伝えるような仕草を見せました。

それでも泣き止まない投稿主さんを心配し、今度は顔のすぐそばまで自分の顔を寄せて様子を確認。さらに、「手帳はここだよ」と言わんばかりに近くへ持ってきたり、体を寄せて寄り添い続けたりと、一生懸命に機嫌を直そうとしてくれたそうです。その健気な姿に、思わず胸が熱くなります。

彼氏のように寄り添って…

投稿主さんがなかなか泣き止まないため、ジュニアちゃんは最後までそばを離れませんでした。見た目はたくましく迫力がありますが、その心はとても優しく繊細。イタズラをしてしまったことをちゃんと理解し、「傷つけてしまった」と反省しているような姿に、多くの人が心を打たれました。

普段の元気いっぱいな様子とのギャップもまた魅力のひとつ。優しさがあふれる「ごめんなさい」に、思わず抱きしめたくなるようなワンシーンとなったのでした。

この投稿には「この世で1番優しそう」「一生懸命で可愛い」「謝ってる彼氏みたい(笑)」などの温かなコメントが寄せられています。

ジュニアちゃんとご家族の賑やかな日常はTikTokアカウント「monkeyjr0127」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「monkeyjr0127」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。