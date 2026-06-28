「これでもかという量」大阪・心斎橋で味わえる本格アフリカ料理！話題のレストラン『PANAF』の魅力

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】日本でアフリカ体験！？想像以上の本格グルメと衝撃のボリューム」と題した動画を公開した。



大阪・心斎橋「BIG STEP」7階にあるアフリカンレストラン「PANAF（パナフ）」を訪れ、異国情緒あふれる空間と本格料理をレポートしている。



店内はステージや大型スクリーンも備えた広々空間。サラダバーやスープバー付きのランチも充実しており、ピーナッツの風味が効いたスープなど、普段なかなか味わえない一品が並ぶ。



料理は「チェブヤップ」や「マフェ」など本場の味が勢揃い。

中でもエビが溢れる「シュリンプピタサンド」や豪快な「チキンクスクス」は、思わず驚くほどのボリュームだ。



食後にはアフリカンドリンクやデザート、さらに雑貨コーナーまで楽しめるなど、五感で“アフリカ”を体験できる空間となっている。



全貌は動画をチェック！