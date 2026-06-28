LUNA SEA、真矢さんが亡くなってから初テレビ出演「今夜は真矢の想いも連れてきております」
ロックバンド・LUNA SEAが、28日放送の『テレ東音楽祭 2026夏』に出演した。LUNA SEAはドラムの真矢さんが2月に亡くなってから初のテレビ出演となった。
【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様
LUNA SEAは90年代を席巻した伝説的ヒット曲「STORM」「I for You」の珠玉のメドレーを、真矢さんの映像とともにフルサイズでテレビ初披露した。
演奏前にはRYUICHIが「今夜は真矢の想いも連れてきております。今夜は6名で演奏したいと思います」と思いを語った。
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）で届ける。今回はSnow Manの深澤辰哉と俳優・松本若菜がMCを務める。
【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様
LUNA SEAは90年代を席巻した伝説的ヒット曲「STORM」「I for You」の珠玉のメドレーを、真矢さんの映像とともにフルサイズでテレビ初披露した。
演奏前にはRYUICHIが「今夜は真矢の想いも連れてきております。今夜は6名で演奏したいと思います」と思いを語った。
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）で届ける。今回はSnow Manの深澤辰哉と俳優・松本若菜がMCを務める。