サッカー北中米Ｗ杯決勝トーナメント（Ｔ）１回戦（日本時間３０日午前２時）ブラジル戦を生中継するＮＨＫ ＢＳの実況アナウンサーが、小宮山晃義アナウンサーに決まったことが分かった。同局ホームページの番組表に「現地実況」として小宮山アナウンサーの名前が記載された。現地実況には元日本代表ＭＦ本田圭佑が登場予定で、１次リーグ初戦オランダ戦の“名コンビ”が再結成される。

小宮山アナウンサーはオランダ戦でも実況と担当。本田の「１１番誰ですか？」「身長何センチですか？」などと次々と浴びせる質問に完璧に即答した。受け止めるだけでなく「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」と警戒する本田に「４は誰ですか？」と絶妙な切り返すなど、２人のやりとりが大きな注目を集めた。

第３戦のスウェーデン戦では現地リポーターを務め、試合開始前の様子を本田と並びピッチ上から伝えた。その際、１８２センチある本田より背が高く、ＳＮＳでは「本田さんよりデカいのか」「１８８あるんか」「こんなデカかったんか」などと高身長ぶりも話題となった。

運命のブラジル戦は、地上波ではフジテレビ系列で生中継される。番組のメーンキャスターはジョン・カビラ、メーン解説として元日本代表の小野伸二氏が出演し、メーンナビゲーターを元日本代表・柿谷曜一朗氏、キャスターを同局の佐久間みなみアナ、原田葵アナ、リポートを黒瀬翔生アナが務め、実況は中村光宏アナが担当する。