「お金の流れは、少し特殊」国立映画アーカイブの予算減額はなぜ起きたのか？見直された配分の真実

YouTubeチャンネル「守鍬 刈雄のお暇なら映画でも」が、「国立映画アーカイブがクラファン開始！ #すぐわ #映画 #守鍬刈雄」と題した動画を公開した。動画では、国立映画アーカイブが目標1億円のクラウドファンディングを開始した背景と、その裏にある複雑な予算配分の仕組みについて解説している。



国立映画アーカイブが目標1億円のクラウドファンディングを開始したというニュースに対し、「国が予算を削ったから」と考える人は多いかもしれない。しかし、動画では「話はそんなに単純ではありません」と指摘。国立映画アーカイブは単独の組織ではなく、「独立行政法人 国立美術館」が運営する6つの施設の一つであることが説明される。



予算の流れとして、文化庁から交付された運営費交付金が法人内で各施設に配分される仕組みが紹介される。「お金の流れは、少し特殊」であり、文化庁が直接映画アーカイブの予算を減額したわけではないという。実際、文化庁全体としては国立文化施設への予算を増やしているものの、法人内での「自己収入とのバランスを見直した結果」、映画アーカイブへの配分が前年より約2億8000万円減少したのだという。



一方で、なぜ映画アーカイブだけがこれほど減額されたのかという詳しい経緯は公表されておらず、その判断プロセスは「ブラックボックス」であると語られる。この状況を受け、映画アーカイブはグッズ販売の強化やクラウドファンディングといった新たな収入確保に動き出した。動画の後半では、映画ファンだけで1億円を集める難しさに触れつつ、日本が誇るアニメなどの強力なコンテンツを活かし、映画会社やアニメ会社が限定グッズを返礼品として協力すれば、「1億円どころかいくらでも」資金を集められる可能性があるというユニークな展望が示された。



単なる予算減額のニュースにとどまらず、国立施設の運営や予算配分の裏側を知ることで、今回のクラウドファンディングの持つ意味がより深く理解できる。日本の映画文化を守るための新たな挑戦に、大きな注目が集まっている。