ZIPANG OPERAによるツアー＜ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜＞が、6月27日（土）宮城にて初日を迎えた。

ZIPANG OPERA は6月24日にリリースした3rd EP『ZIPANGRIMM(読み：ジパングリム)』を引っ提げ、「Kick It Down」や「Rainy Heart」を含む収録曲８曲を初披露。ANCHOR（ファンネーム）らを喜ばせた。

新EPタイトルでもあり、今回ツアータイトルにも掲げたZIPANGRIMMは”ZIPANG”と”グリム童話”を掛け合わせた造語をタイトルに掲げ、spiが本格的にプロデュースへ参画。ライブでもZIPANG OPERAらしい楽曲ごとに異なる物語を描きながら、ライブ全体をひとつの世界として構想するという新たなアプローチを演出。

人気曲「Keep your Eyes on Me」のリミックスをはじめ、お馴染みの楽曲たちが、新たな息吹を吹き込まれ、パフォーマンスの魅力を引き出す。世界観を鮮やかに表現した、こだわりのステージセットで、REXによる振付・ステージング演出が、楽曲を彩った。

MCでは「色々突っ込みたいっところはいっぱいあると思いますが、本当は3人なんですよ」と先日。全公演欠席を発表した佐藤流司のことを気にかけつつ、最近あったHappy feelingな出来事を話し、会場の笑いを誘った。そして、福澤から「セットとかなかなかZIPANG OPERAにない世界観じゃないですか？ 今回のライブはspi兄がイメージやセットリストから組んでいただきました！テンション上がります」と紹介されると、今年から楽曲含めプロデューサーとしても携わっているspiは「たくさん準備してきたので、みなさんセカンドブロックもいけますかー！」と煽り、後半戦へ突入。

新EPから「Lily of the Valley」「Rock Your Body」などを次々と披露し、本編ラストは「Echoes」で締めくくった。ツアーの幕開けを鮮やかに飾ったZIPANG OPERA。続く、7月に福岡、愛知、大阪、東京公演を予定している。

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■福澤 侑 コメント

ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 ZIPANGRIMM

仙台初日ありがとうございました！今回はZIPANG OPERAの「今まで」とそして「これから」をギュッと濃縮したようなライブになっていると思います！

最後の東京まで観に来てくださる皆さんと共にまだまだ進化と変化していくと思いますので一緒に最後まで駆け抜けてもらえたら嬉しいです。

僕らも全力で熱いステージをお届けしたいと思います！

■spi コメント

仙台初日、最高の幕開けをありがとうございました。会場の熱気が肌に伝わり、皆さんと一つの物語を紡げた感覚が今も残っています。今回の見どころは、楽曲ごとの情景描写と、その場の空気で変化する生きたパフォーマンスです。仙台で受け取ったこのエネルギーを糧に、全国各地でさらに深く、熱いステージを更新し続けます。次はどんな姿をお見せできるか、自分自身も楽しみです。ここから始まる旅、最後まで駆け抜けます！

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＜ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜＞

構成・演出：植木 豪

振付：REX 【日程・会場】

宮城 2026年6月27日(土) 仙台GIGS

開場：16:30 開演：17:30（主催：仙台放送） 福岡 2026年7月2日(木) Zepp Fukuoka

開場：17:30 開演：18:30（主催：FM FUKUOKA） 愛知 2026年7月4日(土) COMTEC PORTBASE (NAGOYA)

開場：16:30 開演：17:30（主催：TOKAI RADIO） 大阪 2026年7月5日(日) Zepp Namba (OSAKA)

開場：16:30 開演：17:30（協力：MBSテレビ） 東京 2026年7月8日(水) Zepp Haneda (TOKYO)

開場：17:30 開演：18:30 東京 2026年7月9日(木) Zepp Haneda (TOKYO)

開場：17:30 開演：18:30 【詳細はこちら】

https://ldhrecords.jp/?p=17711

New EP『ZIPANGRIMM』

2026年6月24日(水)発売

https://ldhrecords.jp/?p=17694 ■受注生産限定盤（CD＋Blu-ray）

価格：\8,800(税込) 品番：LGCL-9029〜9030

封入特典

・フォトブック

・ オリジナルブロマイドA(全6種より1枚ランダム封入) [DISC 1 CD] Lily of the ValleyKick It DownRev It UpRock Your BodySlip AwayRainy HeartIn the ZoneEchoesLily of the Valley (Instrumental)Kick It Down (Instrumental)Rev It Up (Instrumental)Rock Your Body (Instrumental)Slip Away (Instrumental)Rainy Heart (Instrumental)In the Zone (Instrumental)Echoes (Instrumental) Lily of the ValleyKick It DownRev It UpRock Your BodySlip AwayRainy HeartIn the ZoneEchoesLily of the Valley (Instrumental)Kick It Down (Instrumental)Rev It Up (Instrumental)Rock Your Body (Instrumental)Slip Away (Instrumental)Rainy Heart (Instrumental)In the Zone (Instrumental)Echoes (Instrumental) [DISC 2 Blu-ray]

・ZIPANG OPERA Live 2025 〜Ambition〜

・Live 2025 〜Ambition〜 (Behind the Scenes) [封入特典]

・フォトブック

・ オリジナルブロマイドA(全6種より1枚ランダム封入) ■通常盤（CD＋Blu-ray）

価格：\3,300 (税込) 品番：LGCL-1023〜1024

封入特典

・ オリジナルブロマイドB(全6種より1枚ランダム封入) [DISC 1 CD] Lily of the ValleyKick It DownRev It UpRock Your BodySlip AwayRainy HeartIn the ZoneEchoes Lily of the ValleyKick It DownRev It UpRock Your BodySlip AwayRainy HeartIn the ZoneEchoes [DISC 2 Blu-ray]

・Rainy Heart -Music Video-

・Trajectory to “ZIPANGRIMM” [封入特典]

・フォトブック

・オリジナルブロマイドB(全6種より1枚ランダム封入) ■アニメイト限定セット（通常盤＋メンバー別アクリルスタンド付き）

価格: \4,700 (税込)

※アクリルスタンドサイズ：全高約12cm

※メンバーにより多少サイズが異なります 【Sony Music Shop限定特典】

Sony Music Shopにて期間内にご予約いただいた方へ「ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜」 EP予約先行申込シリアルコードを配布いたします。

詳細はこちら：https://ldhrecords.jp/?p=17685

※1シリアルにつき、1公演までお申込み可能(1公演枚数は2枚まで)

※複数シリアルを所持していた場合、複数の応募(1公演に何度でも)可能。

※EP予約先行受付シリアルコード付商品販売期間：2026年3月29日(日)23:59 まで