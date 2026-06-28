俳優の橋本マナミさんが6月27日までに、自身のインスタグラムを更新。新たに取得を目指す決意を表明しました。



【写真を見る】【 橋本マナミ 】 検定試験に挑戦 「合格」目指す理由は爛泪洵瓩鉢狃優疇鸞のわらじのスキルアップ 「子どもも幸せ、ファンも嬉しい」



橋本さんは投稿で「年齢とともに顔の筋肉も使う箇所が変わってきて、顔がどんどん大きくなっていくと伺いました」「顔の凝りを自分でほぐすことができたら、日々の表情も変わってくるし、お芝居をする上でも表情はすごく大事」と綴り、「日本顔美学検定2級を受けることにしました！」と検定試験を受けることを報告しました。





橋本さんが目指す検定は、表情筋に関する知識と分析技術を段階的に習得するための資格制度で、3級から順にステップアップし、PRO認定まで進むことで、顔筋診断を提供できるプロフェッショナルとしての実力を身につけることができるというもの。





橋本さんはすでに勉強を始めているようで、投稿には、パソコンと睨めっこしながら、自身の顔に触れて筋肉の位置を確認すような仕草をしている写真を添えています。





橋本さんは、「女優としては、幅広い役を演じていくためにも、一度表情筋についての基礎知識をつけ、母親としても柔らかい表情で笑顔でいれたら子供も幸せな気持ちになると思います」と投稿。受検を決意した理由は、「女優」として、そして、二人の子ども達の「母親」として、表情豊かに仕事も子育ても充実させていきたいという思いからだと明かしました。





投稿には、キリリと引き締まった表情や穏やかな笑みなど様々な表情の写真を掲載。「日々を豊かにするためにも今回色々勉強したいと思います」と前向きな一言でしめくくりました。



この投稿にファンからは、「そんな資格があるのですね」「お勉強されている姿が素敵です」「挑戦を続けるマナミさんは、いつまでも素敵」 「子どもも幸せ、ファンも嬉しくなる」などの好意的なコメントが多く寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】