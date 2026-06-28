戦後81年目の沖縄「慰霊の日」を迎えました。あまりにも多くの民間人が犠牲となった沖縄戦の教訓は生かされているのでしょうか。

【写真を見る】沖縄の離島で部隊を増強、長射程のミサイル配備も進める

戦後81年の沖縄慰霊の日 「記憶の継承」が課題

23日、迎えた慰霊の日、沖縄戦などの戦没者24万2659人の名前が刻まれた「平和の礎」の前では...

宜野湾市民（83）

「おばさん、おじさん、81年になります。たくさんの犠牲の上に私たちは今、平和があります」

浦添市民（97）

「みんな焼けて、ない。お家もなにも。戦争はない方がいい」

この日、中学2年生の亀谷琉奈さんは、曾祖母から聞いた戦争体験をもとに、「平和の詩」を朗読しました。

豊崎中学校2年 亀谷琉奈さん

「爆撃の音が鳴り響く。（曾祖母は）恐怖と不安でいっぱいになり、右手に握った石で自分の右足を何度も何度も引っ掻く。気づけば手も足も血だらけだった。私が真実を知った時、胸が締めつけられた。



もう誰にも、愛する人の命が奪われることに怯えてほしくないから。もう二度と、沖縄の空を戦争で染めてはいけないから」

曽祖母の体験を語ることで、次世代に沖縄の戦争の記憶をつなごうとする、琉奈さん。

沖縄戦を経験した人は、すでに県民の1割を切っており、「記憶の継承」がいま、大きな課題となっています。

「命を捨てることしか教えていない」当時、学徒隊が編成された学校では

81年前、アメリカ軍との間で激しい地上戦が行われた沖縄戦では、県民の4人に1人が犠牲となりました。

瀬名波榮喜さん（97）は、アメリカ軍が上陸する約1年前に、県立農林学校の入学試験を受けましたが、沖縄での地上戦を予期するかのような実技が課されます。

瀬名波榮喜さん（97）

「手榴弾を投げる実技が入学試験にあった。もう手が抜けそうだった。いかに良い軍人になるか」

瀬名波さんの学校は日本軍に接収され、壕を堀ったりといった訓練に加え、生徒たちに特攻を命じる学徒隊が編制されます。

瀬名波榮喜さん（97）

「肉迫特別攻撃隊という名前を付けた。背中に爆弾を抱えて、そして敵の戦車に潜り込み、自分も犠牲にして突っ込んでいく。命を捨てることしか教えていない」

民間人に多くの犠牲をしいた沖縄戦。それから81年、慰霊の日の式典に登壇した高市総理は...

高市早苗 総理大臣

「わが国は二度と戦争の惨禍を繰り返さない、という決然たる誓いのもと、平和を重んじる国家として歩みを進めてまいりました。これからも日本人の誰もが平和で心豊かに暮らせる世の中を実現するため、不断の努力を重ねていくことを御霊にお誓い申し上げます」

しかし今、沖縄を巡る情勢は平穏とはいえません。

中国が海洋進出を進める中、政府は自衛隊の「南西シフト」を推進。沖縄の離島で次々と部隊を増強し、長射程のミサイル配備も進めています。

ミサイル部隊の配備計画や新基地建設…避難計画は“疎開”？

2025年、与那国駐屯地を視察した小泉防衛大臣。ミサイル部隊の配備計画が地域の緊張を高めることにならないかと聞かれ、戦争への抑止力を強調。

小泉進次郎 防衛大臣（2025年11月）

「配備によって、わが国への武力攻撃そのものの可能性を低下させることが出来ると考えており、地域の緊張を高めることになるという指摘は当たらない」

その一方で、政府は台湾有事を念頭に、沖縄の離島から約12万人を九州などに避難させる計画を公表しています。

戦時中、宮古島からの疎開を経験した女性は、「避難」を「疎開」と表現し、こう語ります。

池間キヨ子さん（93）

「今、『疎開』の話が出ている、南西有事とか。それしか道はないのかな？と思う。疎開というのは戦争を頭に入れた疎開だから」

さらに、沖縄にのしかかる負担といえば、やはり基地の問題です。

いまだに全国のアメリカ軍専用施設の7割あまりが沖縄に集中。

普天間基地の返還合意から30年が経ちますが、政府は「辺野古が唯一の解決策」として、滑走路を造るための埋め立て工事を進め、新しい基地の建設に反対する県との対立が続いています。

慰霊の日で玉城知事は...

沖縄県 玉城デニー 知事（23日）

「沖縄県は一日も早い普天間飛行場の返還をはじめ、過重な基地負担の軽減を訴え続けます」

基地負担軽減の問題について、高市総理は...

高市早苗 総理大臣（23日）

「わが国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増す中で、在日米軍はなくてはならない存在。しかしながら、この基地負担の軽減というのはしっかりと進めていかなければなりませんので、政府の大切な課題の一つ」

今、沖縄の人々の願いは...

「二度と戦争のない、平和であることを誓いながら、ここ（「平和の礎」）に足を運んできています」