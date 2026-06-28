デビュー45周年を迎えたシンガー・ソングライター、音楽プロデューサーの角松敏生が、6月27日、神奈川・横浜アリーナにて記念ライヴを開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。

自身の音楽人生45年の軌跡を凝縮した本公演は、休憩を含め約6時間に及ぶ壮大なステージとなり、集まったファンを熱狂と感動で包み込んだ。2020年に開催された40周年記念ライヴでは新型コロナウイルス感染拡大防止のガイドラインに基づき、会場の収容人数が制限される中での開催となっていた。その状況下においてもチケットは事前に完売し、周年ライヴへの期待と注目の高さを証明する公演となった。

そして今回迎えた45周年。角松敏生の周年ライヴは、単なる記念公演ではなく、直近5年間の活動を集約しながら、これまで歩んできた音楽の歴史を未来へと繋げる特別な時間である。長年にわたり共に音楽を創り上げてきた最高峰のミュージシャンたちとともに、現在考えうる最高の布陣による三部構成のステージが展開された。

第2部では、角松自身の発案によるセルフカヴァー・プロジェクト『REBIRTH』シリーズを軸に、デビューから活動凍結までに発表されたオリジナル・アルバムのA面1曲目に収録された楽曲を中心に披露。インストゥルメンタルからヴォーカル曲まで、多彩な音楽性を存分に表現したステージは、45年というキャリアの深みを感じさせると同時に、現在進行形の角松敏生の創造力を強烈に印象づける、華やかでアグレッシヴな幕開けとなった

中盤のMCでは「こんばんは。角松敏生でございます。本日ここに足を運んでくださった皆さん、そして残念ながら会場に来られなかった皆さんの想いも胸に、精一杯演奏しますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。

第1部は、デビューから活動凍結までに発表したオリジナル・アルバムのアナログ盤、そのA面1曲目、つまりアルバムの幕開けを飾った楽曲を続けてお送りします。好きなアーティストのレコードを買い、ジャケットを抱えて家に帰り、針を落とした瞬間に感じたあの高揚感。そんな当時ならではの音楽との出会いを、皆さんにもう一度感じていただきたいと思っています。

それでは、80年代を彩った角松サウンドの原点ともいえる、アルバムA面1曲目特集をお届けします。どうぞ最後までゆっくり楽しんでいってください。」と語った。

第2部は、角松が提唱した＜MILAD（ミラッド）＞を上演。「音楽ライヴ（MUSICLIVE）」「芝居（ACT）」「ダンス（DANCE）」を融合させた総合エンターテインメントの総称で、角松自身が脚本、演出、音楽その全てを担い、表現活動の総決算として取り組んだ一大プロジェクトである。

2022年9月KAAT 神奈川芸術劇場で行なわれた＜TOSHIKI KADOMATSU MILAD 1「THE DANCE OF LIFE 〜The beginning〜」＞。1980年代のストリートを舞台にした若者たちの青春と葛藤が描かれた作品。そして2023年9月にはその完結篇として＜TOSHIKI KADOMATSU MILAD 2「THE DANCE OF LIFE 〜Final Chapter〜」＞が行われた。本来2023年に公演された作品が完成していたのだが、急遽劇場のスケジュールが取れたこともあり、その30年前の設定を作り上げ新たに脚本を書いて上演したのが2022年に行われた＜The beginning＞である。

角松曰く、「今回の物語のテーマは「繋がり」。これまでの人生で出会ってきた人や出来事、そして音楽との出会い。そのすべてが、今の自分に繋がっていると思っている。良いことだけではなく、辛かった経験や失敗したと思うことも、振り返れば意味があり、今の自分を作ってくれた大切な経験になっている。人生の中で出会うものは、ただの偶然ではなく、自分自身が選んできた結果なのだと思う。

たとえ「あの時、違う道を選べばよかった」と思うことがあったとしても、きっと同じ状況になれば、また同じ道を選ぶんじゃないかと思う。そして、その先でまた新しい出会いや繋がりが生まれていく。人との出会いだけではなく、楽器や音楽との出会いも同じ。一つひとつの繋がりが積み重なって、自分にとって大きな財産になっていく。45周年という節目に、これまで自分を支えてくれたさまざまな繋がりへの感謝と、その大切さを音楽で表現したいと思っている。」と語っていた。

第3部は、角松自身が「今、歌いたい曲」を中心に構成した、最もパーソナルなステージとなった。直近の作品から、長い音楽活動の中で特別な意味を持つ楽曲までを織り交ぜながら、45年間変わることなく追求してきた自身の音楽への想いが込められた時間である。

その中で角松が語ったのは、デビューから現在に至るまでの、表現者としての葛藤と音楽への揺るぎない姿勢だった。もともと角松は、人前に出て脚光を浴びることよりも、自分が信じる音楽を自分自身のペースで追求することを大切にしてきた。しかし、作品を発表し、多くの人に届ける立場になったことで、求められるイメージとの間にさまざまな葛藤を経験したという。

時代とともに「シティポップ」という言葉が広まり、自身の音楽もそのカテゴリーで語られる機会が増えていった。しかし角松にとって重要だったのは、ひとつのジャンルに分類されることではなく、自分自身が本当に表現したい音楽とは何かを追求し続けることだった。そして、その答えを見つける大きなきっかけとなったのが、ニューヨークで過ごした時間である。

ニューヨーク発のダンスミュージックに触れた経験は、角松の音楽観をさらに深める転機となった。音楽とダンスは切り離すことのできないもの。その感覚を強く実感したことで、自身の中にある新たな表現の扉が開かれ、そこから生まれた楽曲たちは、現在の角松敏生を形作る重要な作品となっている。

45周年という節目のステージで披露された第三部は、過去の軌跡を振り返るだけではなく、これから先も進化し続ける表現者としての現在地を示すものとなった。作品との繋がり、共に歩んできた仲間との繋がり、そして自分自身の音楽への想いとの繋がり。約6時間に及ぶ横浜アリーナのステージは、45年間積み重ねてきたすべての出会いと経験が結実した、角松敏生という音楽家の現在と未来を示す特別な一夜となった。

このスペシャルライヴの模様は、8月29日の「ACT-1」を皮切りに3ヵ月連続でWOWOWにて独占オンエアされる。

撮影◎岩佐篤樹

■セットリスト

ACT-1

01​.Dancing Shower

02​.OFFICE LADY

03​.OFF SHORE

04​.IF YOU

05​.I Can’t Stop The Night

MC

06​.RAMP IN

07​.TAKE OFF MELODY

08​.WAY TO THE SHORE

09​.SEA LINE

10​.I CAN GIVE YOU MY LOVE

11​.飴色の街

12​.Premonition of Summer

13​.SUMA

14​.夜離れ

15​.さよならなんて絶対言わない

16​.君をこえる日 ACT-2

01​.THE DANCE OF LIFE

02​.HIT & ファンファーレ

03​.荒井注のテーマ

04​.THE TIME IS NOW

05​.Talk to you

06​.So What

07​.to be or not to be

08​.東京少年少女

09​.LIVE 〜Vo〜INST〜

10​.We’re Dancers

11​.FOR GIVE ME

12​.EVEN NOW

13​.GO&SEE MY LOVE 〜Inst〜Vo〜

14​.Follow Me

15​.I Wanna Wrap You Up

16​.Smile 〜Inst〜

17​.Always Be With You 〜short〜

18​.THE LIFE 〜Vo〜Inst〜Vo〜

19​.DANCE IS MY LIFE

20​.まだ遅くないよね

21​.東京少年少女 〜Inst〜Vo〜

22​.GO&SEE MY LOVE ACT-3

01​.RAIN MAN

02​.花瓶

03​.夜の蝉

MC

04​.NOA

05​.MIDSUMMER DRIVIN’

06​.Blue Swell

07​.Power of Nightfall

08​.Magic Hour

09​.Beach Road

MC

10​.Never Gonna Miss You

MC

11​.Smile

MC

12​.Always Be With You

MC

13​.Turn on your lights

14​.Overture

15​.Paradise in your eyes

MC

16​.Tokyo Tower

17​.初恋

18​.Girl in the Box ENCORE

01​.ILE AIYE〜WAになっておどろう

02​.ILLUMINANT

03​.TAKE TO YOU SKY HIGH