28日の朝早く、青森県と岩手県で震度5弱の地震がありましたが、これまでにけが人の情報は入っていません。

28日午前5時21分ごろ、岩手県沖を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ41キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されています。

青森県内では八戸市で震度5弱、三沢市や階上町など12の市町村で震度4の揺れを観測しました。津波の心配はありません。

八戸市では、国内最大級の「館鼻岸壁朝市」が開かれていましたが、被害はありませんでした。

朝市に来た人

「地震の時はまだホテルにいまして、寝ていてちょうど地震で起きて」

館鼻岸壁朝市・慶長春樹理事長

「地震が来ているのはしかたがないのだけれど、大きな地震につながらなければいちばん良いなと」

青森県によりますと、これまでにけが人の情報は入っていないということです。

東通原発や六ヶ所再処理工場など、青森県内の原子力施設に異常は確認されていません。

また、地震の影響で、JR八戸線は八戸・鮫間で4本が運休しました。

気象台によりますと、今月25日の地震と同じ活動域で発生していて、引き続き1週間程度、最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけています。