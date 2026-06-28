天木じゅん、露天風呂での肢体から限界カットまで！ 最新デジタル写真集
タレント・天木じゅんのデジタル写真集『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 天木じゅん「あまき、たつ」』が発売中。このたび、誌面カットが解禁された。
【写真】天木じゅんの魅力たっぷり 最新写真集より
天木じゅんは、1995年、兵庫県生まれ。グラビア界に多大な貢献をしてきた彼女もついに引退を発表！ 写真集『あまぽち』（小学館）が発売中だ。
本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集に仕上がっている。
30歳となり、ますます色気を増すと思われていた天木じゅんが、グラビアン魂ラストとなる艶姿を披露してくれた。届いたカットでは、温泉旅館を舞台にしたストーリが紡がれており、旅館の入口で落ち合うと、着ている洋服がシースルー仕様となっており、着用しているインナーが透けて見えてしまっている。圧倒的で迫力があるとバストと、凛とした表情で見つめてくる天木じゅんの凛とした姿に、目が離せない。
また表紙カットに採用されているのは、畳の和室で撮られた1枚。人里離れた温泉旅館で、一体どんな展開に至ったのか、妄想が搔き立てられる。年季を感じる木製階段でシャッターが切られたバックショットでは、低身長ながらもスタイルが良い姿と、丸みを帯びた美しいヒップをずっと見ていたい…。
温泉旅館の醍醐味である露天風呂で混浴している描写も収録されており、鼓動を早くさせる限界カットも拝むことができる。時代のグラビアクイーンとして活躍した彼女の美しい姿は、もう見納め。ぜひパーフェクトボディを刮目せよ！
【写真】天木じゅんの魅力たっぷり 最新写真集より
天木じゅんは、1995年、兵庫県生まれ。グラビア界に多大な貢献をしてきた彼女もついに引退を発表！ 写真集『あまぽち』（小学館）が発売中だ。
本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集に仕上がっている。
30歳となり、ますます色気を増すと思われていた天木じゅんが、グラビアン魂ラストとなる艶姿を披露してくれた。届いたカットでは、温泉旅館を舞台にしたストーリが紡がれており、旅館の入口で落ち合うと、着ている洋服がシースルー仕様となっており、着用しているインナーが透けて見えてしまっている。圧倒的で迫力があるとバストと、凛とした表情で見つめてくる天木じゅんの凛とした姿に、目が離せない。
温泉旅館の醍醐味である露天風呂で混浴している描写も収録されており、鼓動を早くさせる限界カットも拝むことができる。時代のグラビアクイーンとして活躍した彼女の美しい姿は、もう見納め。ぜひパーフェクトボディを刮目せよ！