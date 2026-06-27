金正恩氏、元山リゾートの診療所など視察 「全国の駅近代化」構想も表明
北朝鮮の金正恩総書記は24日、東部・元山葛麻海岸観光地区に新設された施設を現地視察し、観光鉄道駅や応急治療所の建設状況を点検した。朝鮮中央通信が26日付で伝えた。視察には党中央委員会書記や朝鮮人民軍の主要指揮官らが同行した。
金氏は、観光地区への玄関口となる新設の葛麻観光鉄道駅を見て回り、「近代的な鉄道駅がわずか1年間で建設された」と建設関係者をねぎらい、「全国の地方鉄道駅改修の基準を確立する重要な契機になる」と述べた。さらに、全国の道所在地にある鉄道駅を近代化する構想を明らかにし、地域ごとの旅客・貨物輸送需要を科学的に分析した設計や、それに基づく予算案の策定を指示した。
一方で、駅舎の仕上げ工事には「一連の欠点」があると指摘。施工品質を評価する制度の充実や建設監督機関の権限強化に加え、施工者が一定期間にわたり建築物の補修・維持管理責任を負う制度を法制化する必要性にも言及した。
また、金氏は観光地区内に新設された応急診療所も視察し、救急蘇生室や手術室、検査室などを確認した。医療従事者の確保と医療サービス向上の重要性を強調するとともに、施設内部の配置や設計にも改善点があると指摘した。
医療施設については、設計段階から施工、運営まで三者間の連携を強化し、建設法に基づく厳格な手続きを徹底するよう要求。北朝鮮が進める「地方発展20×10政策」の一環として、毎年20の市・郡に近代的な病院を建設する方針に触れ、設計能力の向上や予算編成の適正化など、建設全体の管理体制を強化する必要性を強調した。
金氏は、観光地区への玄関口となる新設の葛麻観光鉄道駅を見て回り、「近代的な鉄道駅がわずか1年間で建設された」と建設関係者をねぎらい、「全国の地方鉄道駅改修の基準を確立する重要な契機になる」と述べた。さらに、全国の道所在地にある鉄道駅を近代化する構想を明らかにし、地域ごとの旅客・貨物輸送需要を科学的に分析した設計や、それに基づく予算案の策定を指示した。
また、金氏は観光地区内に新設された応急診療所も視察し、救急蘇生室や手術室、検査室などを確認した。医療従事者の確保と医療サービス向上の重要性を強調するとともに、施設内部の配置や設計にも改善点があると指摘した。
医療施設については、設計段階から施工、運営まで三者間の連携を強化し、建設法に基づく厳格な手続きを徹底するよう要求。北朝鮮が進める「地方発展20×10政策」の一環として、毎年20の市・郡に近代的な病院を建設する方針に触れ、設計能力の向上や予算編成の適正化など、建設全体の管理体制を強化する必要性を強調した。