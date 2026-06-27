首長選で苦戦する自民党は首都・東京で3連敗を喫するのか。杉並区長選（28日投票、29日開票）は、27日がラストサタデー。再選を狙う現職の岸本聡子区長（51）、自民が推薦する元区議の大和田伸氏（45）、返り咲きを狙う前区長の田中良氏（65）を軸に4人が争っている。

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大和田氏を支援するのは、国会前デモを「ごっこ遊び」と揶揄した自民の門寛子衆院議員（東京8区）。第一声には都連所属の朝日健太郎参院議員が駆けつけ、鈴木大地参院議員も応援に入った。「打倒リベラル」で力を入れてはいるものの、大和田氏の支持は伸び悩んでいるようだ。「あまり勢いが感じられない。肌感覚では岸本氏、田中氏の後塵を拝して3位かもしれない」（自民都連関係者）との声が上がる。

「大和田さんは区議会議長も務めていましたが、目立つタイプではありません。知名度のある岸本さんと比べると、どうしても見劣りする。大和田陣営の岸本批判がキツすぎて、足を引っ張っている感が否めない。地元選出の門議員が岸本区政を『おままごと』と批判したのも悪手だった。一部区民からは分断をあおっていると捉えられています」（都政担当記者）

戦い方の違いも無視できない。大和田氏は「政治活動の一環」と主張し、ユーチューブの動画広告を活用。Xに〈約80万円の予算を使いました〉と投稿している。一方、岸本氏は「資金力とアルゴリズムが左右する選挙を変えたい」と訴える。

「今回は政党の推薦を受けず、色を消した岸本さんはクリーンなイメージを維持しています。そもそも、岸本区政は意思決定に時間をかけている分、大きなミスがない」（都政関係者）

有権者はリベラル区政の継続を望んでいるのか。

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