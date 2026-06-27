卵・砂糖に加え「だし」も高騰　「先が本当に読めない」だし巻き卵に“三重苦”　一方コメ価格は4週連続の値下がり

神奈川・相模原市のだし巻き卵専門店で、卵・砂糖・だしの原材料高が三重苦となって重くのしかかっている。店は、現時点ではメニューの値上げは予定していないが、原材料のさらなる高騰が続けば値上げも検討せざるを得ないとしている。

卵と砂糖とだしが相次ぎ値上がり

神奈川・相模原市のだし巻き卵専門店「卵魂 おがわや」では、卵を豪華に4個使った「だし巻き卵定食」（1650円・税込み ※生卵も食べ放題）が大人気。その味を目当てに、平日の24日も多くの客が訪れていた。

しかし、そのだし巻き卵は今、三重苦ともいえる原材料のトリプル高に見舞われている。

有限会社小川フェニックス 販売促進・久木田幸城さん：

先が本当に読めなくて、とても怖いです。

まず襲いかかったのが卵の高騰。現在、卵1パックの平均価格は309円と高止まり状態が続いていて、2024年の同じ時期と比べて62円も値上がりしている。

「卵魂 おがわや」は養鶏農家が営んでいるため、市場の価格に直接は左右されないというが、厳しい状況に変わりはない。

有限会社小川フェニックス 販売促進・久木田幸城さん：

飼料価格とか原料価格とか全部上がっているので、本当に厳しい。コストを落とすと卵の品質に影響が出てしまうので落とせない。

卵と同様に悩ましいのが、砂糖の値上げだ。精糖大手2社が8月から一部製品の出荷価格を約3％以上引き上げることを明らかにした。

さらに、だし巻き卵の命ともいえる日本伝統の味にもピンチが迫っている。

材料である卵と砂糖に続き、うま味の元であるだしも値上げの危機にさらされているのだ。

海水温の上昇などの影響により、5月の価格は2025年の同月より昆布が11.2％、かつお節が3.5％値上がりした。

「卵魂 おがわや」も、不安を募らせている。

有限会社小川フェニックス販売促進・久木田幸城さん：

かつお節屋さんに卸していただいているが「ちょっと値上げさせてもらいたいんだけど」という話を聞いている。どこまでいっちゃうのかわからないという不安がある。

コメ価格は4週連続下落

卵と砂糖とだしのトリプル高の一方で、コメの価格は値下がりしている。

最新の調査（6月8日の週）によるスーパーでの平均販売価格は、5kgあたり税込み3588円と4週連続の値下がりで、1月の4416円から800円以上安くなった。

「卵魂 おがわや」では、だし巻き卵定食のご飯を一杯おかわり無料で提供している。

有限会社小川フェニックス 販売促進・久木田幸城さん：

（コメの価格が）一時期の金額からは少し戻りました。ほっとしています。「また来たいな」と思ってもらえるようなサービスを提供したい。

現時点ではトリプル高によるメニューの値上げは予定していないが、原材料のさらなる高騰が続けば値上げも検討せざるを得ないとしている。

（「イット！」6月24日放送より）