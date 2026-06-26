YouTubeチャンネル「健康パンの専門家 むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】」が、「砂糖も油も使わない！健康的な米粉パンのある暮らし｜卵・乳・大豆製品不使用｜健康米粉パンの作り方を、まったり解説」と題した動画を公開しました。ボウルや泡立て器を使わず、約40分で手軽に作れる米粉パンのレシピを紹介しています。



動画では、砂糖、油、小麦粉、卵、乳製品を一切使用しない、体に優しいパン作りを解説。最大の特徴は、ビニール袋を使った画期的な調理法です。米粉を入れた袋を振って混ぜ合わせ、別の袋でぬるま湯、本みりん、パン酵母を合わせます。砂糖の代わりに本みりんを加えることで、「イーストがよく働いて、ふんわりした米粉パンを作ることができます」と、美味しく仕上げるためのコツを伝授しました。



その後、合わせた材料を袋の中でシャカシャカと振り、生地が均一になるように揉み込みます。生地をこねる台やボウルなどの洗い物が多いと感じたことが、この袋で作る時短テクニックを生み出したきっかけだといいます。



生地がまとまったら、袋の端からクッキングシートへぎゅっと押し出し、丸めたり切りっぱなしにしたりと自由な形に成形。乾燥を防ぐために表面に薄く油を塗り、発酵させてからオーブンで焼き上げると、ふっくらとした美しい丸パンが完成しました。



忙しい方でも手軽に作れる健康的な米粉パン。洗い物が少なく済むこのレシピで、手作りパンのある豊かな暮らしを楽しんでみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・料理用米粉

・本みりん

・ぬるま湯（30℃～35℃）

・インスタントドライイースト等のパン酵母

・油（乾燥を防ぐために表面に塗る用・お好みで）



［作り方］

1. ビニール袋に米粉を入れて、シャカシャカと振ってよく混ぜ合わせておく。

2. 水に熱湯を加えて30℃～35℃のぬるま湯を作り、本みりんを加える。

3. 別のビニール袋に(2)の水分とパン酵母を入れてシャカシャカと振り、よく混ぜる。

4. (3)の袋に(1)の米粉を加え、袋を振ったり揉み込んだりして、全体が均一になるように混ぜる。

5. クッキングシートを敷いた天板に、袋から生地をぎゅっと押し出して取り分ける。

6. お好みで丸めたり、好きな形に成形する。

7. 生地が乾燥しやすいので、お好みで表面に薄く油を塗るか、しっかりと保湿する。

8. オーブンを35℃に設定し、10分間発酵させる。

9. 発酵が終わったら生地を取り出し、オーブンを180℃で予熱する。

10. 予熱が完了したら、オーブンで15分焼いて完成。



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