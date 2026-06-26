東京時間17:37現在
香港ハンセン指数　　 22671.86（-405.05　-1.76%）
中国上海総合指数　 4027.27（-93.02　-2.26%）
台湾加権指数　　　　 44571.76（-1683.50　-3.64%）
韓国総合株価指数　 8411.21（-519.09　-5.81%）
豪ＡＳＸ２００指数　　　 8764.18（+15.53　+0.18%）
インドＳＥＮＳＥＸ３０種　 77100.47（休場）

　２６日のアジア株は総じて下落。前日の米国株式市場でアップル、マイクロソフトなど主要なハイテク株が下落したことを受けて、アジア株もハイテク株を中心に売りが広がった。韓国株は５．８％安と大幅反落。一時サーキットブレーカーが発動する下げとなった。上海株や台湾株も大幅反落。半導体関連株の下げが目立った。豪州株は小反発。公益事業、生活必需品、素材が上昇、ヘルスケアやハイテクが下落した。インド市場は休場。
　　　
　上海総合指数は大幅反落。ネットワーク機器開発の富士康工業互聯網、人工知能（ＡＩ）向け半導体設計の中科寒武紀科技、通信機器メーカーの江蘇中天科技、海運会社の招商局能源運輸、造船メーカーの中国船舶工業、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）が売られた。
　　　
　香港ハンセン指数は大幅続落。光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）、半導体受託生産大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、不動産開発会社の華潤置地（チャイナ・リソーシズランド）、電池製品メーカーの寧徳時代新能源科技、電気自動車（ＥＶ）メーカーのＢＹＤ（比亜迪）が売られた。
　　　
　豪ＡＳＸ２００指数は小反発。天然ガス輸送パイプライン運営会社のＡＰＡグループ、小売りチェーンのコールズ・グループ、鉱物探査会社のペルセウス・マイニングが買われる一方で、バイオテクノロジー会社のメソブラスト、ネットワークソリューションのメガポートが売られた。