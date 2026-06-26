アジア株 総じて下落、上海株や台湾株は大幅反落 アジア株 総じて下落、上海株や台湾株は大幅反落

東京時間17:37現在

香港ハンセン指数 22671.86（-405.05 -1.76%）

中国上海総合指数 4027.27（-93.02 -2.26%）

台湾加権指数 44571.76（-1683.50 -3.64%）

韓国総合株価指数 8411.21（-519.09 -5.81%）

豪ＡＳＸ２００指数 8764.18（+15.53 +0.18%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77100.47（休場）



２６日のアジア株は総じて下落。前日の米国株式市場でアップル、マイクロソフトなど主要なハイテク株が下落したことを受けて、アジア株もハイテク株を中心に売りが広がった。韓国株は５．８％安と大幅反落。一時サーキットブレーカーが発動する下げとなった。上海株や台湾株も大幅反落。半導体関連株の下げが目立った。豪州株は小反発。公益事業、生活必需品、素材が上昇、ヘルスケアやハイテクが下落した。インド市場は休場。



上海総合指数は大幅反落。ネットワーク機器開発の富士康工業互聯網、人工知能（ＡＩ）向け半導体設計の中科寒武紀科技、通信機器メーカーの江蘇中天科技、海運会社の招商局能源運輸、造船メーカーの中国船舶工業、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）が売られた。



香港ハンセン指数は大幅続落。光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）、半導体受託生産大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、不動産開発会社の華潤置地（チャイナ・リソーシズランド）、電池製品メーカーの寧徳時代新能源科技、電気自動車（ＥＶ）メーカーのＢＹＤ（比亜迪）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反発。天然ガス輸送パイプライン運営会社のＡＰＡグループ、小売りチェーンのコールズ・グループ、鉱物探査会社のペルセウス・マイニングが買われる一方で、バイオテクノロジー会社のメソブラスト、ネットワークソリューションのメガポートが売られた。

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