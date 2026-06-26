ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７８、伊７４ｂｐに小幅拡大、リスク動向の悪化を反映
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）
ドイツ　　　　2.848
フランス　　　3.628（+78）
イタリア　　　3.588（+74）
スペイン　　　3.337（+49）
オランダ　　　2.963（+12）
ギリシャ　　　3.542（+69）
ポルトガル　　　3.233（+39）
ベルギー　　　3.418（+57）
オーストリア　3.103（+26）
アイルランド　3.024（+18）
フィンランド　3.199（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）