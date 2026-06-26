ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８、伊７４ｂｐに小幅拡大、リスク動向の悪化を反映 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８、伊７４ｂｐに小幅拡大、リスク動向の悪化を反映

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８、伊７４ｂｐに小幅拡大、リスク動向の悪化を反映

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）

ドイツ 2.848

フランス 3.628（+78）

イタリア 3.588（+74）

スペイン 3.337（+49）

オランダ 2.963（+12）

ギリシャ 3.542（+69）

ポルトガル 3.233（+39）

ベルギー 3.418（+57）

オーストリア 3.103（+26）

アイルランド 3.024（+18）

フィンランド 3.199（+35）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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