ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８、伊７４ｂｐに小幅拡大、リスク動向の悪化を反映
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８、伊７４ｂｐに小幅拡大、リスク動向の悪化を反映
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）
ドイツ 2.848
フランス 3.628（+78）
イタリア 3.588（+74）
スペイン 3.337（+49）
オランダ 2.963（+12）
ギリシャ 3.542（+69）
ポルトガル 3.233（+39）
ベルギー 3.418（+57）
オーストリア 3.103（+26）
アイルランド 3.024（+18）
フィンランド 3.199（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）
ドイツ 2.848
フランス 3.628（+78）
イタリア 3.588（+74）
スペイン 3.337（+49）
オランダ 2.963（+12）
ギリシャ 3.542（+69）
ポルトガル 3.233（+39）
ベルギー 3.418（+57）
オーストリア 3.103（+26）
アイルランド 3.024（+18）
フィンランド 3.199（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）