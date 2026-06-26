　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 136(　　 116)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　29(　　　29)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　95(　　　95)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 458(　　 458)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　34(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 232(　　 213)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 131(　　 131)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3022(　　3022)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2663(　　1393)
　　　　　 　 　12月限　　　　　53(　　　43)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 161(　　 143)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 13171(　　5373)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 197(　　　71)
　　　　　 　 　 9月限　　　100385(　 39989)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1015(　　 699)
　　　　　 　 　12月限　　　　　41(　　　25)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　4434(　　1848)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 125(　　　67)
　　　　　 　 　 9月限　　　 56137(　 32367)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 707(　　 707)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　59(　　　59)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6514(　　6514)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 599(　　 599)
　　　　　 　 　12月限　　　　　16(　　　16)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 401(　　 401)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 9月限　　　 24896(　 24896)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース