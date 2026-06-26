主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 136( 116)
TOPIX先物 9月限 29( 29)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 95( 95)
日経225ミニ 9月限 458( 458)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 34( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 232( 213)
TOPIX先物 9月限 131( 131)
日経225ミニ 9月限 3022( 3022)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2663( 1393)
12月限 53( 43)
TOPIX先物 9月限 161( 143)
日経225ミニ 7月限 13171( 5373)
8月限 197( 71)
9月限 100385( 39989)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1015( 699)
12月限 41( 25)
日経225ミニ 7月限 4434( 1848)
8月限 125( 67)
9月限 56137( 32367)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2( 2)
日経225ミニ 7月限 707( 707)
8月限 59( 59)
9月限 6514( 6514)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 599( 599)
12月限 16( 16)
日経225ミニ 7月限 401( 401)
8月限 10( 10)
9月限 24896( 24896)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 136( 116)
TOPIX先物 9月限 29( 29)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 95( 95)
日経225ミニ 9月限 458( 458)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 34( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 232( 213)
TOPIX先物 9月限 131( 131)
日経225ミニ 9月限 3022( 3022)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2663( 1393)
12月限 53( 43)
TOPIX先物 9月限 161( 143)
日経225ミニ 7月限 13171( 5373)
8月限 197( 71)
9月限 100385( 39989)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1015( 699)
12月限 41( 25)
日経225ミニ 7月限 4434( 1848)
8月限 125( 67)
9月限 56137( 32367)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2( 2)
日経225ミニ 7月限 707( 707)
8月限 59( 59)
9月限 6514( 6514)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 599( 599)
12月限 16( 16)
日経225ミニ 7月限 401( 401)
8月限 10( 10)
9月限 24896( 24896)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース