主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8124( 2837)
TOPIX先物 9月限 2723( 1863)
日経225ミニ 9月限 5361( 5167)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 85( 0)
TOPIX先物 9月限 1407( 676)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 1596( 1273)
日経225ミニ 9月限 4229( 4229)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1218( 564)
TOPIX先物 9月限 1345( 1110)
日経225ミニ 9月限 5767( 5595)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2119( 1043)
TOPIX先物 9月限 539( 439)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 57( 0)
日経225ミニ 9月限 2( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3042( 1530)
12月限 87( 41)
TOPIX先物 9月限 824( 266)
日経225ミニ 7月限 13618( 8354)
8月限 253( 103)
9月限 107145( 44667)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1170( 930)
12月限 14( 14)
日経225ミニ 7月限 5048( 1892)
8月限 265( 191)
9月限 54590( 32944)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 7月限 705( 705)
8月限 140( 140)
9月限 6565( 6565)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1058( 1058)
12月限 24( 24)
日経225ミニ 7月限 642( 642)
8月限 17( 17)
9月限 27909( 27909)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8124( 2837)
TOPIX先物 9月限 2723( 1863)
日経225ミニ 9月限 5361( 5167)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 85( 0)
TOPIX先物 9月限 1407( 676)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 1596( 1273)
日経225ミニ 9月限 4229( 4229)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1218( 564)
TOPIX先物 9月限 1345( 1110)
日経225ミニ 9月限 5767( 5595)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2119( 1043)
TOPIX先物 9月限 539( 439)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 57( 0)
日経225ミニ 9月限 2( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3042( 1530)
12月限 87( 41)
TOPIX先物 9月限 824( 266)
日経225ミニ 7月限 13618( 8354)
8月限 253( 103)
9月限 107145( 44667)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1170( 930)
12月限 14( 14)
日経225ミニ 7月限 5048( 1892)
8月限 265( 191)
9月限 54590( 32944)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 7月限 705( 705)
8月限 140( 140)
9月限 6565( 6565)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1058( 1058)
12月限 24( 24)
日経225ミニ 7月限 642( 642)
8月限 17( 17)
9月限 27909( 27909)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース