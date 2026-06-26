　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　8124(　　2837)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2723(　　1863)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5361(　　5167)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　85(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1407(　　 676)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1596(　　1273)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4229(　　4229)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1218(　　 564)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1345(　　1110)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5767(　　5595)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2119(　　1043)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 539(　　 439)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　57(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　　 2(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3042(　　1530)
　　　　　 　 　12月限　　　　　87(　　　41)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 824(　　 266)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 13618(　　8354)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 253(　　 103)
　　　　　 　 　 9月限　　　107145(　 44667)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1170(　　 930)
　　　　　 　 　12月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　5048(　　1892)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 265(　　 191)
　　　　　 　 　 9月限　　　 54590(　 32944)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 705(　　 705)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 140(　　 140)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6565(　　6565)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1058(　　1058)
　　　　　 　 　12月限　　　　　24(　　　24)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 642(　　 642)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　17(　　　17)
　　　　　 　 　 9月限　　　 27909(　 27909)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース