【めっちゃ カメレオン 】 6月10日 発売 価格：790円

ゲームクリエイター・LEMORION氏は6月26日、PC用かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」の売上が1,000万本を達成したことを明らかにした。

本作はSteamにて6月10日に発売されたかくれんぼゲーム。リリース直後から話題となり、着実に販売本数を伸ばしていたが、多くのストリーマーなどがゲーム配信を行なっていることも人気を後押し。発売から約2週間で全世界での販売本数が1,000万本の大台を突破した。

6月25日には最新アップデート1.9.0が配信。新しいキャラクター「キューブ」の追加や、システムの追加・改善などが行なわれている。

なお、アップデートのお知らせ内では「金曜日あたりに大きめの新要素が来ます」としており、本日か明日にはさらなるアップデートが来るかもしれない。

本作の今後の動向には引き続き注目していきたい。

□Steam「めっちゃカメレオン」アップデート1.9.0のページ