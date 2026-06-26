小芝風花がパーソナリティ！ 『オールナイトニッポンPODCAST 小芝風花のよりみち』7月10日スタート
俳優の小芝風花がパーソナリティーを務めるポッドキャスト新番組『オールナイトニッポンPODCAST 小芝風花のよりみち』が、7月10日から隔週金曜17時ごろ配信されることが決まった。
【写真】小芝風花、友人女優との“デート”に反響
番組では、来年4月16日に30歳の誕生日を迎える小芝が、これからの生き方、旅、恋愛、ファッション、メークなど、正解のない問いをリスナーと一緒に考え、寄り道しながら花を見つけるかのように、自分なりの答えを探していく。
配信される金曜17時は、リスナーも帰路につき始める時間ということで、家に帰るまでの時間に、小芝の話にちょっと聞き耳を立てたり、「みんなが“よりみち”をする“談話室”」のような空間をイメージしている。
番組のエンディングには、普段から旅ノートを付けている小芝が“よりみち”の1回1回の配信を小さな旅と捉えて、小さなノートにまとめながらその日の番組を振り返る予定。
小芝は「この番組を通して、私と一緒に“よりみち”をしながら、たわいもない話をしたりして、なにか見つかるものがあったらいいなぁなんて思っております。きっちりかっちりというよりは、気楽に、ラフに皆さんとお話出来たらなぁと思っておりますので、どうぞこれからよろしくお願いします」とメッセージを寄せた。
番組では「私のみちしるべ」をメッセージテーマにメールも募集中。自分の機嫌の取り方、自分の好きを見つけた瞬間など、リスナーの今の自分をつくってきたポリシーやエピソードを受け付けている。20代のうちに行くべき場所、やるべき体験、取り組むべき趣味や読むべき本、映画のほか、普通のお便りも募集している。
『オールナイトニッポンPODCAST 小芝風花のよりみち』は、7月10日より隔週金曜17時ごろ配信予定。ニッポン放送PODCAST STATION、YouTube PODCASTにて全話配信されるほか、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music他各種ポッドキャストアプリにて最新の1ヵ月分のエピソードを配信。
※小芝風花のコメント全文は、以下の通り。
＜コメント全文＞
■小芝風花
この度『オールナイトニッポンPODCAST 小芝風花のよりみち』という番組がスタートします。私は今29歳で、20代最後の1年となりました。今年は30代に向けて、色々な角度から自分を見つめ直す年にしたいなぁと思っていた所、素敵なご縁をいただき、素敵なタイトルもつけていただきました。
私もそう感じているように、SNSで他の人と比較をしたり、誰かに見せるための自分に慣れて、本当に好きなものや大切にしたいものはなんだろう？と思っている方って多い気がするんです。
この番組を通して、私と一緒に“よりみち”をしながら、たわいもない話をしたりして、なにか見つかるものがあったらいいなぁなんて思っております。
きっちりかっちりというよりは、気楽に、ラフに皆さんとお話出来たらなぁと思っておりますので、どうぞこれからよろしくお願いします。
【写真】小芝風花、友人女優との“デート”に反響
番組では、来年4月16日に30歳の誕生日を迎える小芝が、これからの生き方、旅、恋愛、ファッション、メークなど、正解のない問いをリスナーと一緒に考え、寄り道しながら花を見つけるかのように、自分なりの答えを探していく。
番組のエンディングには、普段から旅ノートを付けている小芝が“よりみち”の1回1回の配信を小さな旅と捉えて、小さなノートにまとめながらその日の番組を振り返る予定。
小芝は「この番組を通して、私と一緒に“よりみち”をしながら、たわいもない話をしたりして、なにか見つかるものがあったらいいなぁなんて思っております。きっちりかっちりというよりは、気楽に、ラフに皆さんとお話出来たらなぁと思っておりますので、どうぞこれからよろしくお願いします」とメッセージを寄せた。
番組では「私のみちしるべ」をメッセージテーマにメールも募集中。自分の機嫌の取り方、自分の好きを見つけた瞬間など、リスナーの今の自分をつくってきたポリシーやエピソードを受け付けている。20代のうちに行くべき場所、やるべき体験、取り組むべき趣味や読むべき本、映画のほか、普通のお便りも募集している。
『オールナイトニッポンPODCAST 小芝風花のよりみち』は、7月10日より隔週金曜17時ごろ配信予定。ニッポン放送PODCAST STATION、YouTube PODCASTにて全話配信されるほか、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music他各種ポッドキャストアプリにて最新の1ヵ月分のエピソードを配信。
※小芝風花のコメント全文は、以下の通り。
＜コメント全文＞
■小芝風花
この度『オールナイトニッポンPODCAST 小芝風花のよりみち』という番組がスタートします。私は今29歳で、20代最後の1年となりました。今年は30代に向けて、色々な角度から自分を見つめ直す年にしたいなぁと思っていた所、素敵なご縁をいただき、素敵なタイトルもつけていただきました。
私もそう感じているように、SNSで他の人と比較をしたり、誰かに見せるための自分に慣れて、本当に好きなものや大切にしたいものはなんだろう？と思っている方って多い気がするんです。
この番組を通して、私と一緒に“よりみち”をしながら、たわいもない話をしたりして、なにか見つかるものがあったらいいなぁなんて思っております。
きっちりかっちりというよりは、気楽に、ラフに皆さんとお話出来たらなぁと思っておりますので、どうぞこれからよろしくお願いします。